El OAR anuncia la salida de ocho jugadores

Gabriel Navarro, máximo anotador del OAR, es uno de los que no sigue en nómina Dani Patiño

El OAR Coruña informó este viernes de que los jugadores Alberto Roldán, Beltrán Bedia, Gabriel Navarro, Juanka Ortiz, Luisma de Goya, Pepe Mora, Rodrigo Ortega y Sergio Torio no continuarán en su primer equipo la temporada 2026-27, de nuevo en División de Honor Plata.

"Hoy no despedimos solo a jugadores. Despedimos horas de trabajo, esfuerzo, viajes, victorias, derrotas, entrenamientos y momentos que ya forman parte de la historia de este club. Gracias por vuestra entrega, por representar este escudo dentro y fuera de la pista y por haber formado parte de esta familia", destaca el club en su comunicado.

Bedia, Roldán, Pepe Mora, Luisma de Goya o Juanka Ortiz formaron parte de la plantilla que logró el histórico ascenso a División de Honor Plata en el curso 2024-25.

La baja más sorprendente es la del lateral derecho Gabriel Navarro, que abandona el equipo después de firmar 128 goles en 30 partidos, la cifra más alta de la plantilla dirigida por Nando González, seguida de las 131 dianas del internacional estadounidense Álex Chan. Roldán también superó el centenar esta temporada (102).

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Este último jugador y Pepe Mora fueron los principales soportes ofensivos del OAR en la fase de ascenso de la pasada campaña. Además, Luisma de Goya firmó sobre la bocina final del partido contra el Zaragoza el tanto sin el cual el OAR no habría ascendido.

De A Coruña a Pontevedra

Escasas horas después de darse a conocer su salida de la entidad coruñes, el BM Cisne pontevedrés anunció la contratación de Luisma de Goya, de 23 años y 1,94 metros.

"Aportará explosividad y potencia a nuestra primera línea", destacó el club presidido por Santi Picallo en su comunicado de prensa respecto al lateral, que también ha pasado por las filas del HBV Jena 90 alemán y del Handbol Mallorca.