Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

El OAR anuncia la salida de ocho jugadores

Entres las bajas para la próxima temporada se encuentran Alberto Roldán y Gabriel Navarro, dos de los tres máximos anotadores del equipo coruñés

Sergio Baltar
15/05/2026 21:19
Gabriel Navarro, máximo anotador del OAR, es uno de los que no sigue en nómina
Gabriel Navarro, máximo anotador del OAR, es uno de los que no sigue en nómina
Dani Patiño
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El OAR Coruña informó este viernes de que los jugadores Alberto Roldán, Beltrán Bedia, Gabriel Navarro, Juanka Ortiz, Luisma de Goya, Pepe Mora, Rodrigo Ortega y Sergio Torio no continuarán en su primer equipo la temporada 2026-27, de nuevo en División de Honor Plata.

"Hoy no despedimos solo a jugadores. Despedimos horas de trabajo, esfuerzo, viajes, victorias, derrotas, entrenamientos y momentos que ya forman parte de la historia de este club. Gracias por vuestra entrega, por representar este escudo dentro y fuera de la pista y por haber formado parte de esta familia", destaca el club en su comunicado.

Bedia, Roldán, Pepe Mora, Luisma de Goya o Juanka Ortiz formaron parte de la plantilla que logró el histórico ascenso a División de Honor Plata en el curso 2024-25.

La baja más sorprendente es la del lateral derecho Gabriel Navarro, que abandona el equipo después de firmar 128 goles en 30 partidos, la cifra más alta de la plantilla dirigida por Nando González, seguida de las 131 dianas del internacional estadounidense Álex Chan. Roldán también superó el centenar esta temporada (102).

Piña de los jugadores del OAR durante el último partido en casa contra Anaitasuna

El OAR aprueba con nota el primer examen de Plata

Más información

Este último jugador y Pepe Mora fueron los principales soportes ofensivos del OAR en la fase de ascenso de la pasada campaña. Además, Luisma de Goya firmó sobre la bocina final del partido contra el Zaragoza el tanto sin el cual el OAR no habría ascendido.

De A Coruña a Pontevedra

Escasas horas después de darse a conocer su salida de la entidad coruñes, el BM Cisne pontevedrés anunció la contratación de Luisma de Goya, de 23 años y 1,94 metros. 

"Aportará explosividad y potencia a nuestra primera línea", destacó el club presidido por Santi Picallo en su comunicado de prensa respecto al lateral, que también ha pasado por las filas del HBV Jena 90 alemán y del Handbol Mallorca.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Gabriel Navarro, máximo anotador del OAR, es uno de los que no sigue en nómina

El OAR anuncia la salida de ocho jugadores
Sergio Baltar
Piña de los jugadores del OAR durante el último partido en casa contra Anaitasuna

El OAR aprueba con nota el primer examen de Plata
Raúl Ameneiro
Parada de Mijuskovic en el partido de la primera vuelta disputado por el OAR ante el Puerto Sagunto

Derrota con honores del OAR para despedir la temporada (28-27)
María Varela
Pepe Mora se prepara para lanzar a portería durante el partido de la primera vuelta contra Puerto Sagunto

Previa | El OAR cierra el curso ante Puerto Sagunto
Raúl Ameneiro