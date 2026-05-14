El OAR aprueba con nota el primer examen de Plata

Piña de los jugadores del OAR durante el último partido en casa contra Anaitasuna Dani Patiño

Tras conseguir el ansiado ascenso a División de Honor Plata el año pasado, el Attica 21 Hotels OAR Coruña tenía esta temporada un objetivo claro: afianzar el proyecto en la segunda categoría del balonmano nacional. Y no es que lo haya conseguido, sino que ha superado expectativas tanto propias como ajenas más que con creces, llegando a luchar por colarse en la fase de ascenso a Asobal hasta la penúltima jornada.

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“Si el 1 de agosto nos dices a cualquier persona del club si creíamos que iba a acabar así, hubiésemos firmado todo. Creo que ha sido una temporada muy buena”, afirma el capitán del equipo, Diego Martínez. Sin embargo, el canterano reconoce tener una espinita clavada con el final: “Yo es que soy un inconformista de la vida. Siempre voy a querer más con todo, pero me paro a pensar en el 1 de agosto y mis sensaciones eran que había que mantenerse. Me queda a mí la espinita esa, pero ha sido un temporadón y hay que estar muy orgullosos”.

Una línea que comparte su entrenador, Nando González: “El balance es positivo, independientemente de que no haber podido poner la guinda clasificándonos para la fase de ascenso siendo un recién ascendido. Creo que es mentalidad competitiva y este equipo ha demostrado tenerla y es un valor del grupo. Solo en cuatro partidos de treinta no hemos sabido competir. Aunque no se ha podido poner la guinda al pastel, la temporada es bastante positiva”.

El inicio fue muy bueno, tanto que la primera derrota tardó en llegar seis jornadas y en la décima el OAR llegó a ponerse líder tras una espectacular victoria contra Agustinos en Alicante. “Lo que te hace tener buenos resultados es vivir el día a día con tranquilidad. Ha permitido trabajar duro, pero con tranquilidad y presión positiva. Esa serenidad ha sido clave para desarrollar una buena temporada”, afirma Nando. “Ganar en Agustinos creo que fue un poco el punto de inflexión. Fue como decir: ‘Igual tenemos que hacer cosas más grandes que la salvación’, pero estando siempre precavidos y sabiendo lo que teníamos que hacer”, añade Diego.

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El de la tranquilidad ha sido un cambio con respecto a la temporada pasada, donde el OAR tenía la presión de regresar a División de Honor Plata 17 años después. “Creo que el año pasado partíamos como cabeza de león, lo cual vamos a decir que te presiona un poco más porque todo el mundo tiene expectativas sobre ti grandes. Este año hemos partido con un perfil más de cola de ratón, donde el objetivo era asentar el proyecto en Plata y creo que el secreto es lo que llevamos inculcando dos años: ir partido a partido, tener los pies en el suelo, no mirar más allá del próximo rival y seguir trabajando día a día, casi entrenamiento a entrenamiento, para lograr el objetivo”, explica el entrenador oarista.

En la segunda vuelta, el equipo coruñés pecó de algo de una irregularidad que le terminó despertando del sueño de la fase de ascenso a Asobal. “Es cierto que nuestra segunda vuelta ha sido un poco más irregular. También es cierto que puede ser normal, en cierta manera, por un tema de cansancio mental y físico o lesiones. Otro debe que hemos apuntado este año es el no haber hecho mejores números en casa (14 puntos como local con siete derrotas y 19 puntos como visitante). Así como fuera los hemos hecho buenos, en casa nos ha costado un poquito más. Este es un año de aprendizaje para todos e intentaremos no cometer los mismos errores el año que viene”, admite Nando. “Creo que fue un poco todo. Igual no estábamos al 100% por cosas lógicas, es una temporada muy larga y se juntó un poco todo. Creo que contra Zaragoza, si llegamos a hacer otro partido, igual ahora estaríamos en una fase de ascenso”, afirma por su parte el capitán.

Una acción defensiva de Diego Martínez contra Anaitasuna Dani Patiño

A nivel individual, Diego Martínez ha conseguido anotar 50 goles en su regreso con el OAR a División de Honor Plata. “Creo que mi temporada estuvo bien. Después de Agustinos tuve un bajón por un problema en el talón y no me permitía estar al 100%, pero creo que mi temporada ha sido buena. Igual mejor de lo que alguna gente podía esperar, sobre todo a nivel defensivo creo que estuve bastante bien. Por lo menos, la aprobaría”, dice.

De momento, el propio Nando González es la única pieza confirmada de manera oficial para la próxima temporada 2026-27 del OAR, en la que el equipo coruñés buscará dar otro salto más, seguir afianzando un proyecto que no ha dejado de crecer en todos los sentidos durante los últimos años y, ¿por qué no? dar un salto más y aspirar a esa fase de ascenso.