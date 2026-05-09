Previa | El OAR cierra el curso ante Puerto Sagunto

Pepe Mora se prepara para lanzar a portería durante el partido de la primera vuelta contra Puerto Sagunto Javier Alborés

El Attica 21 Hotels OAR Coruña pone esta tarde (19.00 horas) punto final a una temporada histórica en la que regresó a División de Honor Plata 17 años más tarde de su última aparición en la categoría. El equipo coruñés afronta la jornada final del campeonato liguero visitando al Puerto Sagunto, equipo contra el que tuvo una ocasión para empatar sobre la bocina en la primera vuelta.

El OAR llega a esta última fecha ya sin nada en juego tras el empate de la semana pasada en el San Francisco Javier contra Anaitasuna. Ese resultado dejó a los herculinos sin opciones de disputar la fase de ascenso a Asobal, pero el objetivo principal de la temporada, la permanencia en la categoría, llevaba semanas sellado. “Creo que nos tenemos que poner un notable en la nota general de la temporada, con muchos aspectos en los que hemos aprendido y que debemos mejorar. Es una pena que no hayamos puesto la guinda con esa participación en una fase de Asobal siendo un recién ascendido, pero creo que el balance tiene que ser positivo. Aunque eso sí, con dosis de aprendizaje, de aspectos a mejorar y de cosas que creo que nos harán crecer a todos tanto a nivel individual como colectivo”, afirma a este respecto el entrenador oarista, Nando González.

El OAR empata con Anaitasuna y dice adiós al playoff (33-33) Más información

El técnico cántabro tendrá a toda su plantilla a su disposición a excepción de, como viene siendo habitual, los tres lesionados de larga duración: Joel Rábade, Pablo Moral y Rubén Sánchez. El resto están físicamente a punto para disputar el que para más de uno puede ser su último partido con la camiseta del OAR.

El hecho de que esta sea la primera semana de toda la temporada en la que no hay ya un objetivo clasificatorio definido ha hecho que sea más relajada a nivel mental, pero eso no significa que los coruñeses no vayan a competir el encuentro de esta tarde. “Es cierto que a nivel mental es otra cosa y la verdad es que estamos deseando que sea la hora del partido, hacerlo lo mejor que podamos, competirles y cerrar esta temporada de la mejor forma posible”, explica Nando.

La situación del OAR se contradice con la de su rival, un Puerto Sagunto que depende de sí mismo para terminar la temporada regular como segundo. Ya sin opciones de ser primero (puesto que ha dado a Sevilla el ascenso directo a Asobal), los valencianos tienen 42 puntos en su casillero, uno más que su principal perseguidor, San Pablo Burgos. Tanto una victoria como un empate ante el OAR asegura el segundo puesto a Puerto Sagunto, que tiene el average directo con los burgaleses ganado.

“Es un rival que ha estado toda la temporada entre el primer y el segundo puesto la mayoría de veces y que se juega en su casa la posibilidad de hacer la fase de ascenso precisamente en Puerto Sagunto. Entonces, saldrán con todo. Nosotros hemos trabajado durante toda la semana para intentar competirles y traer los dos puntos a A Coruña o hacer un buen resultado, un buen partido que nos permita irnos de vacaciones con buenas sensaciones”, sentencia Nando González en la previa del que será el último partido del OAR esta temporada. Se disputará esta tarde a las 19.00 horas y se podrá seguir a través de YouTube.