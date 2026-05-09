Derrota con honores del OAR para despedir la temporada (28-27)

Parada de Mijuskovic en el partido de la primera vuelta disputado por el OAR ante el Puerto Sagunto Javier Alborés

El Attica 21 Hotels OAR Coruña despidió la temporada de su regreso a la División de Honor Plata con una digna derrota por la mínima (28-27) en la pista del Puerto Sagunto, subcampeón de la competición y que peleará por el retorno a la Asobal. El equipo herculino, lejos de dejarse llevar, compitió con intensidad hasta el final y estuvo cerca de amargarle la fiesta al conjunto valenciano.

El encuentro fue extraño y de guante blanco, sin tarjetas ni exclusiones. Tras un frenesí goleador en la primera parte, en la que los ataques borraron a las defensas, el partido dio un giro radical tras el descanso y los porteros se llevaron todo el protagonismo.

El conjunto coruñés, siempre por detrás en el marcador, tuvo cerca el empate gracias a la gran actuación de Mijuskovic, quien, con sus paradas, mantuvo vivo a su equipo, que dispuso a cinco segundos del final de la oportunidad de igualar el encuentro.

El equipo de Nando González afrontó el duelo sin complejos y eso se notó para mal en defensa y para bien en ataque. El OAR realizó un juego ofensivo rápido, dinámico y atrevido, pero no tuvo la misma frescura para proteger su portería ante un adversario necesitado de los puntos para asegurar la segunda plaza, que concede la organización de la fase de ascenso.

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Las facilidades en defensa fueron compensadas con una altísima eficacia en ataque, donde Horcajada y Torío brillaron con luz propia. La mayor intensidad del equipo local terminó por imponerse y, casi sin querer, el Fertiberia Puerto Sagunto dio el primer estirón en el marcador (10-7).

Cada ataque del conjunto valenciano acababa en gol, por lo que Nando González se vio obligado a parar el partido y pedir un tiempo muerto en el minuto 19 con 14-11. Un par de paradas de Marín y dos lanzamientos de siete metros convertidos por Álex Chan permitieron al OAR mantenerse enganchado al partido, aunque nunca a menos de dos goles de su rival, en el que Capitán y Teixidor penetraban y anotaban con extrema facilidad.

El equipo coruñés buscó a la desesperada, pero sin éxito, recortar la desventaja antes del descanso, al que se llegó con una diferencia de dos goles (20-18).

Dos partes diferentes

El festival goleador de la primera parte mutó en un desierto ofensivo en la segunda. El primer tanto se hizo esperar casi cinco minutos y lo consiguió Horcajada, el mejor del equipo coruñés en ataque.

La presencia de Mijuskovic en la portería dio al OAR estabilidad defensiva, pero el ataque siguió sin funcionar. El Fertiberia, casi por inercia, se disparó en el marcador (26-21), obligando a González a pedir un tiempo muerto.

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Contra todo pronóstico, el equipo valenciano entró en parálisis ofensiva y el OAR, de la mano de Álex Chan, fue limando la renta hasta que Horcajada, a dos del final, empató el partido (27-27).

El encuentro entró entonces en un cara o cruz que decidió el acierto de Paquillo Ruiz y una parada de Dani Martínez, que, a falta de 50 segundos, detuvo un lanzamiento de siete metros a Álex Chan.