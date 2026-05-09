Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

Derrota con honores del OAR para despedir la temporada (28-27)

Las paradas de Mijuskovic metieron en el partido contra el Puerto Sagunto a los coruñeses, que fallaron un último ataque para empatar

María Varela
María Varela
09/05/2026 23:58
Parada de Mijuskovic en el partido de la primera vuelta disputado por el OAR ante el Puerto Sagunto
Parada de Mijuskovic en el partido de la primera vuelta disputado por el OAR ante el Puerto Sagunto
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Attica 21 Hotels OAR Coruña despidió la temporada de su regreso a la División de Honor Plata con una digna derrota por la mínima (28-27) en la pista del Puerto Sagunto, subcampeón de la competición y que peleará por el retorno a la Asobal. El equipo herculino, lejos de dejarse llevar, compitió con intensidad hasta el final y estuvo cerca de amargarle la fiesta al conjunto valenciano. 

El encuentro fue extraño y de guante blanco, sin tarjetas ni exclusiones. Tras un frenesí goleador en la primera parte, en la que los ataques borraron a las defensas, el partido dio un giro radical tras el descanso y los porteros se llevaron todo el protagonismo. 

El conjunto coruñés, siempre por detrás en el marcador, tuvo cerca el empate gracias a la gran actuación de Mijuskovic, quien, con sus paradas, mantuvo vivo a su equipo, que dispuso a cinco segundos del final de la oportunidad de igualar el encuentro. 

El equipo de Nando González afrontó el duelo sin complejos y eso se notó para mal en defensa y para bien en ataque. El OAR realizó un juego ofensivo rápido, dinámico y atrevido, pero no tuvo la misma frescura para proteger su portería ante un adversario necesitado de los puntos para asegurar la segunda plaza, que concede la organización de la fase de ascenso. 

19 octubre 2025 BalonmanoTemporada 2025-2026Nando González durante el partido contra el Eivissa

Nando González seguirá al frente del banquillo del OAR

Más información

Las facilidades en defensa fueron compensadas con una altísima eficacia en ataque, donde Horcajada y Torío brillaron con luz propia. La mayor intensidad del equipo local terminó por imponerse y, casi sin querer, el Fertiberia Puerto Sagunto dio el primer estirón en el marcador (10-7). 

Cada ataque del conjunto valenciano acababa en gol, por lo que Nando González se vio obligado a parar el partido y pedir un tiempo muerto en el minuto 19 con 14-11. Un par de paradas de Marín y dos lanzamientos de siete metros convertidos por Álex Chan permitieron al OAR mantenerse enganchado al partido, aunque nunca a menos de dos goles de su rival, en el que Capitán y Teixidor penetraban y anotaban con extrema facilidad. 

El equipo coruñés buscó a la desesperada, pero sin éxito, recortar la desventaja antes del descanso, al que se llegó con una diferencia de dos goles (20-18). 

Dos partes diferentes

El festival goleador de la primera parte mutó en un desierto ofensivo en la segunda. El primer tanto se hizo esperar casi cinco minutos y lo consiguió Horcajada, el mejor del equipo coruñés en ataque. 

La presencia de Mijuskovic en la portería dio al OAR estabilidad defensiva, pero el ataque siguió sin funcionar. El Fertiberia, casi por inercia, se disparó en el marcador (26-21), obligando a González a pedir un tiempo muerto. 

Álex Chan y Mile Mijuskovic en dos partidos del OAR esta temporada

Álex Chan y Mile Mijuskovic reciben la llamada de sus selecciones

Más información

Contra todo pronóstico, el equipo valenciano entró en parálisis ofensiva y el OAR, de la mano de Álex Chan, fue limando la renta hasta que Horcajada, a dos del final, empató el partido (27-27). 

El encuentro entró entonces en un cara o cruz que decidió el acierto de Paquillo Ruiz y una parada de Dani Martínez, que, a falta de 50 segundos, detuvo un lanzamiento de siete metros a Álex Chan. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Parada de Mijuskovic en el partido de la primera vuelta disputado por el OAR ante el Puerto Sagunto

Derrota con honores del OAR para despedir la temporada (28-27)
María Varela
Pepe Mora se prepara para lanzar a portería durante el partido de la primera vuelta contra Puerto Sagunto

Previa | El OAR cierra el curso ante Puerto Sagunto
Raúl Ameneiro
Oar-Anaitasuna

El OAR empata con Anaitasuna y dice adiós al playoff (33-33)
Raúl Ameneiro
Una acción de Sergio Torío en el OAR-Alcobendas

El OAR se reencuentra con el triunfo ante un Alcobendas ya descendido y sigue en la lucha por el playoff (32-34)
Agencias