El OAR empata con Anaitasuna y dice adiós al playoff (33-33)

Oar-Anaitasuna Dani Patiño

Lo tenía complicado el Attica 21 Hotels OAR Coruña. Sus opciones de clasificarse para la fase de ascenso a Asobal pasaban por ganar por una diferencia de nueve o más goles a Anaitasuna, algo que a los navarros solo les había pasado una vez esta temporada. Los coruñeses pelearon y llegaron a ir cinco arriba, pero los arreones finales y el gol de Beraza a falta de un minuto dejaron el marcador en 33-33.

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No empezó bien el OAR, que tras dos desajustes defensivos concedió los dos primeros goles a su rival. Álex Chan igualó, pero la exclusión del capitán Diego Martínez dejó a los coruñeses en inferioridad. Dos minutos que Anaitasuna aprovechó a la perfección para alejarse en el marcador hasta el 3-6.

Con la recuperación del séptimo hombre, los locales subieron la intensidad defensiva y empezaron a ser capaces de encontrar transiciones, así como a sus jugadores de segunda línea. Sin embargo, los visitantes tenían claro su plan: ser veloces y certeros en las acciones de contragol. Además, bajo palos se empezó a erigir la figura de Ander Martín como salvadora, al igual que ya había pasado en la primera vuelta, aunque su homólogo Mile Mijuskovic no se quedó atrás.

Alrededor del minuto 20 de la primera parte, ambos equipos disfrutaron de superioridades que no fueron capaces de aprovechar del todo, pero el OAR mantuvo puesto el mono de trabajo. El equipo de Nando González creció desde la defensa y las paradas de Mile, siguió encontrando a pivotes y extremos en ataque y logró llegar al tiempo de descanso con ventaja, 19-16.

Intercambio de golpes

No fue para nada mala la salida de vestuarios del OAR, que se marchó hasta el 22-17 con un buen parcial inicial. Sin embargo, los coruñeses perdonaron dos ocasiones claras en ataque desde la posición de pivote y Anaitasuna aprovechó las contras para recortar distancias hasta el 22-20.

El partido se convirtió en un intercambio de rachas goleadoras en las que porteros y defensas desencadenaban transiciones letales en ambos lados de la pista. La igualdad estaba siendo la tónica dominante del encuentro, tanto fue así que se llegó a los diez minutos finales con empate a 26, complicando el objetivo oarista de vencer por nueve goles de diferencia.

El intercambio de golpes continuó. El OAR gozó de una superioridad, pero no consiguió desmarcarse durante esos dos minutos. A cinco del final y con empate a 30 en el marcador, Anaitasuna decidió vaciar portería y consiguió así recuperar su ventaja de cara al tramo final.

La empresa se le puso de cara a los locales con la exclusión de Julen Elustondo. Un impecable Alberto Roldán empató desde los 7 metros y Paulo Pereira tuvo la opción de marcar de la misma manera, pero se topó con un enorme Isra Marín.

Roldán se citó de nuevo con los 7 metros y, tras engañar a Ignacio Vergara, puso el 33-32 a falta de un minuto. Nacho Moyano pidió tiempo muerto para organizar el último ataque de los suyos, que acabó con gol de Beraza. Al OAR le quedaron quince segundos que se agotaron con falta a su favor. Gabi Navarro fue el encargado de ejecutar el lanzamiento directo, que se marchó por encima del larguero dejando el marcador en el 33-33 definitivo.

Un resultado que sepulta las opciones oaristas de disputar la fase de ascenso a Liga Asobal, que sí jugará gracias a este punto el Anaitasuna, asegurando su presencia a falta de una jornada junto a Burgos, Agustinos y Puerto Sagunto. Otro puesto que ya ha quedado decidido esta jornada ha sido el de campeón. Con su victoria ante Alcobendas, Sevilla ya es nuevo equipo de Asobal para la próxima temporada 2026-27.

El OAR cerrará la temporada 2025-26 la próxima semana a domicilio contra Puerto Sagunto. La derrota de Sinfín hace que los coruñeses dependan de sí mismos para acabar séptimos y podrían llegar a ser sextos si ganan y Eivissa pierde en Málaga.

OAR 33-33 Anaitasuna

OAR: Mile Mijuskovic (p.), Isra Marín (p.) - Diogo Freitas (3), Alberto Roldán (7), Álex Chan (4), Gabi Navarro (6), Javi Rodríguez (3), Luis Horcajada (1), Diego Martínez (1), Álex Malid (1), Pepe Mora (0), Rodrigo Ortega (4), Álex Conde (0), Sergio Torío (3) y Gael Blanco (0).

Anaitasuna: Ander Martín (p.), Ignacio Vergara (p.) - Nikola Malivojevic (4), Iker Elola (3), Imanol Nuin (2), Andoni Beraza (2), Mikel Redondo (4), Teo Marchesino (4), Unai Elizondo (0), Adrián Ortiz (0), Oleg Kisselev (2), Julen Elustondo (4), Marco Moreno (1), Iker Aguilera (4), Ibai Etxarte (1) y Paulo Pereira (2).

Árbitros: Óscar Gutiérrez y Jorge Monjo. Excluyeron a Diego Martínez y Álex Malid, del OAR; a Beraza, Kisselev (2), Marchesino y Elustondo del Anaitasuna. Amonestaron a Jacobo Nóvoa (segundo entrenador), del OAR; a Malivojevic, de Anaitasuna.

Resultado cada 5 minutos: 2-2, 6-6, 8-9, 11-11, 15-13, 19-16 - descanso - 21-16, 23-21, 24-21, 27-26, 30-29 y 33-33.