Previa | El tren del playoff para el OAR pasa por Alcobendas

Una acción de Sergio Torío en el OAR-Alcobendas Carlota Blanco

El Attica 21 Hotels OAR Coruña quiere apurar sus opciones de cumplir el sueño de disputar la fase de ascenso a Liga Asobal. Para ello, no puede fallar en su visita al Alcobendas (domingo a las 12.00 hroas), colista y ya descendido a Primera Nacional desde hace algunas semanas.

Nando González, técnico oarista, suma a sus bajas habituales de larga duración (Joel Rábade, Pablo Moral y Rubén Sánchez) la de Diogo Freitas, que se hizo daño en la rodilla en un entrenamiento de esta semana y está pendiente de pruebas para conocer el alcance de la lesión.

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Las claves del encuentro pasan por el discurso que ya se ha convertido en icónico para Nando González: "Competir durante sesenta minutos ante cualquier rival y en cualquier circunstancia, que es lo que nos ha llevado a tener treinta puntos. Luego no bajar nunca los brazos, estar sólidos en defensa y ser efectivos en ataque".

Jugar contra rivales que ya no tienen nada en juego, no siempre es beneficioso. "Es complicado jugar porque su presión es cero. Van a jugar más sueltos, además son equipos de academia, que llevan una misma estructura de juego durante muchos años, jugadores con hambre que ya están pensando en hacer proyecto para el año que viene y que no tienen nada que perder", explica Nando.

Además, Alcobendas juega ante su público, lo que le hace aún más peligroso por tener ganas de demostrar sus virtudes en este final de temporada. Entre sus puntos fuertes están los siguientes: "Este equipo no tiene que ver con el que nos visitó en la primera vuelta. Destacan su central y su lateral derecho. Es un equipo joven que juega muy alegre y con transiciones muy rápidas. Los puntos fuertes son su juego colectivo, muy automatizado desde la base, y sobre todo la juventud y calidad individual que tienen", sentencia el técnico oarista.