El OAR se reencuentra con el triunfo ante un Alcobendas ya descendido y sigue en la lucha por el playoff (32-34)

Una acción de Sergio Torío en el OAR-Alcobendas de la primera vuelta Carlota Blanco

Javi González. ADG. Alcobendas (Madrid).

Necesitaba la victoria para mantener sus opciones de clasificación para el playoff de ascenso y cumplió con esa misión el OAR Coruña en su visita a la pista del ya descendido Alcobendas. Ganó el equipo herculino, no sin sufrir prácticamente durante todo el partido, especialmente en una primera mitad en la que el conjunto coruñés recibió muchos goles. De hecho, se fue al descanso perdiendo y tuvo que poner las cosas en su sitio tras el intermedio.

Los dos contendientes se entregaron a la velocidad desde el inicio y ese riesgo también tuvo su correspondiente capítulo de pérdidas y errores, fruto de la precipitación. Muchos de los tantos en el primer acto llegaron mediante contragolpes que encontraron caminos fáciles para batir a los porteros porque el repliegue brilló por su ausencia en uno y otro equipo.

En las filas del OAR, Álex Chan y Torío acapararon el protagonismo tras el pitido inicial de las colegiadas. Para disfrute de los aficionados, los goles fueron cayendo en las porterías. Del 6-5 en el minuto 7 se pasó al 7-9 en el diez. La balanza volvió a inclinarse del lado local con un gol de Ventas que obligó a Fernando González a pedir tiempo muerto en el minuto 17 (12-10). Solicitó más intensidad defensiva a sus pupilos, pero el encuentro siguió por los mismos derroteros y el Alcobendas encontró situaciones muy favorables para incluso aumentar su ventaja hasta el 16-13.

Tuvo que coger las riendas del envite Roldán. El central del OAR tiró de galones a la hora de dirigir al equipo en los mejores momentos de la primera mitad. También se ajustó un poco más la línea de contención del conjunto herculino y poco a poco el cuadro coruñés encontró la versión que esperaba su entrenador. Navarro castigó con varios goles seguidos desde su lateral la meta de Echevarría y el equipo coruñés volteó el tanteador (17-18), aunque un par de errores permitieron a la formación madrileña recuperar el mando en el marcador y marcharse al descanso con ventaja (19-18).

El OAR sabía que tenía que corregir su fragilidad defensiva para el segundo tiempo y Fernando González dio con la tecla. La escuadra coruñesa mejoró notablemente sus prestaciones atrás y esa intensidad adicional hizo que Mijuskovic empezara a lucirse. Detuvo varios balones importantes que sirvieron para superar al Alcobendas de forma incontestable. Javi Rodríguez batió a Echevarría completando un contragolpe perfectamente hilvanado y colocó el 23-24 en el marcador.

Por delante

Por primera vez en mucho tiempo se ponía al mando de las operaciones el conjunto coruñés y esa circunstancia pesó mucho a nivel mental en los locales, ya que el Alcobendas empezó a precipitarse y perdió el orden que había guiado su ataque hasta esos momentos. La juventud del equipo madrileño le pasó factura y Roldán supo filtrar balones a Torío en el pivote y a Horcajada en el extremo. La ventaja creció hasta el 26-29 en el minuto 45.

También la sangría defensiva del OAR se había paliado y, aunque el equipo herculino tardó en cerrar el partido por la dura resistencia de los anfitriones, el control de la situación fue de los pupilos de Fernando González. Ni siquiera la tarjeta roja a Horcajada por un enganchón con un rival en el minuto 49 descentró al cuadro coruñés, que, gracias a otro gol de Javi Rodríguez, alcanzó la máxima diferencia a falta de diez minutos (27-31).

El conjunto madrileño se acercó con varios goles de Pinto tras pérdidas de balón y contragolpe, pero en los últimos minutos apareció de nuevo la solvencia de Mijuskovic en la portería y el acierto del propio Javi Rodríguez para anotar bajo amenaza de pasivo. Con un último gol de Roldán se consumó la victoria por 32-34 y el OAR totaliza 32 puntos, a dos de la quinta plaza que ocupa Anaitasuna, a la espera del resultado del partido del equipo navarro, que juega este domingo a las 18:00 horas.

Alcobendas 32-34 OAR Coruña

Club Balonmano Alcobendas: Echevarría, Nacho Suárez (2), Pinto (6), Colón (5), Lozano (1), Torrejón (3) y Moreno (1) -siete inicial-, David López (p.s.), Gutiérrez (3p), Javi Suárez, Ventas (6), Muñoa (1), Ruiz (4) y Maidana.

Attica 21 Hotels OAR Coruña: Mijuskovic, Javi Rodríguez (4), Álex Chan (3), Malid (1), Navarro (7), Conde y Mora (3) -siete inicial-, Marín (p.s.), Roldán (6, 2p), Bedia, Horcajada (5), Ortega, Torío (5) y Gael Blanco.

Parciales cada cinco minutos: 4-4, 7-8, 10-10, 15-12, 17-16, 19-18 (descanso), 22-21, 24-25, 26-28, 27-31, 30-32, 32-34.

Árbitras: Beatriz y Patricia Del Valle Encuentra (Colegio andaluz). Mostraron tarjeta roja al jugador visitante Horcajada (min. 49). Excluyeron a los jugadores locales Nacho Suárez, Moreno y Ventas y a los visitantes Conde (2) y Malid (2).

Incidencias: Pabellón de los Sueños, 300 espectadores.