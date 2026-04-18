Previa | El OAR recibe a un viejo conocido

Diogo Freitas se prepara para lanzar a portería durante el OAR-Zaragoza de la fase de ascenso del año pasado Quintana

El Attica 21 Hotels OAR Coruña recibe esta tarde (19.00 horas) en el San Francisco Javier a un viejo conocido al que le une un pasado muy reciente. OAR y Zaragoza fueron los grandes protagonistas de la fase de ascenso que A Coruña acogió hace casi un año. En el duelo directo entre ambos, un gol sobre la bocina de Luisma de Goya privó del ascenso a los aragoneses, que acabaron viendo como los herculinos subían un día después tras recortarles una amplia diferencia de goles.

De Goya deja con vida al OAR con un empate sobre la bocina (24-24) Más información

Casi un año más tarde, ambos se miden con objetivos muy distintos. El OAR mira hacia arriba y no quiere dejar de soñar con un nuevo playoff, en esta ocasión para subir a Liga Asobal. Son dos puntos los que le separan del quinto puesto, aunque esa zona presenta un atasco importante. Por su parte, Zaragoza está inmerso en la pelea por no regresar a Nacional. “Zaragoza es un buen equipo. Están compitiendo y vienen aquí con la necesidad de puntuar. Nosotros jugamos en nuestra casa y debemos estar atentos porque van a venir aquí a tumba abierta y con ganas de llevarse los dos puntos”, afirma el técnico oarista, un Nando González que tiene a su disposición a toda la plantilla a excepción de los lesionados de larga duración, Pablo Moral, Joel Rábade y Rubén Sánchez.

A favor del OAR juega el dato de que Zaragoza tan solo ha conseguido una de sus siete victorias lejos de su casa, aunque Nando no se fía: “Es cierto, en su cancha están más seguros, pero no deja de ser un dato y hay que estar atentos. Debemos seguir estando sólidos en defensa y ser capaces de hacer un ataque con continuidad, alegre y efectivo en ambos lados de la pista”, afirma.

La semana pasada, el OAR se quedó a las puertas de ganar al líder, Proin Sevilla, a domicilio, pero consiguió regresar con un punto. “Una valoración negativa de ese partido estaría fuera de la realidad”, sentencia Nando.