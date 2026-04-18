Patinazo de un OAR nulo frente al Zaragoza (15-26)

Rodrigo Ortega es maniatado por la defensa del Zaragoza Dani Patino

Después de haber protagonizado una sorpresa la pasada semana al empatar en cancha del líder, el OAR Coruña se presentaba en el pabellón San Francisco Javier con el objetivo de doblegar al Zaragoza para continuar alimentando sus anhelos de playoff.

Enfrente estaba un rival que en la presente temporada se ha instalado en la zona baja y solo aspiraba a no perder la categoría de plata. El cuadro coruñés, sin embargo, selló una de sus peores actuaciones del curso, al perder por un elocuente 15-26.

El choque comenzó con ventaja local gracias a un tanto de Álex Chan a los 55 segundos después de una gran transición ofensiva. Sin embargo, esta diana sería un espejismo, habida cuenta de las complicaciones de los oaristas para desbancar a una defensa bien poblada como la planteada por el técnico visitante, Carlos García.

Sin apenas juego por los extremos y con numerosos errores en la circulación, el conjunto herculino se veía por detrás en el electrónico en el minuto 5 (2-3).

A pesar de los dos tiempos muertos solicitados por el preparador local Nando González, el Zaragoza comenzó a sentirse cómodo en la pista y consiguió la mayor renta de la primera parte en el minuto 20 (4-9). El OAR desperdició hasta tres lanzamientos de siete metros, mientras que su adversario se crecía en ataque aunque el meta local Israel Marín rubricó un buen ramillete de intervenciones providenciales.

Al filo del descanso, coincidiendo con la exclusión del aragonés Miguel Lanero, el equipo herculino reajustó su intensidad defensiva y logró colocarse 7-9 en el minuto 25 pero una nueva desconexión global llevó al encuentro a marcharse al intervalo con un marcador de 8-12. La sorpresa saltaba en San Francisco Javier.

En la reanudación, el OAR atisbó razones para la esperanza con el 9-12 a cargo de Gabriel Navarro pero muy pronto los maños recuperarían la dinámica del primer tiempo, con una defensa férrea y un ataque con recursos desde el pivote y a la contra que desarbolaron a una formación local que lo intentó todo sin éxito, hasta el cambio de portero —saltó a escena Mijuskovic—.

Con otras tres penas máximas erradas y peleado de manera recurrente contra los postes, el OAR asimiló la derrota mediado el segundo lance —en el minuto 56 el electrónico señalaba un sonrojante 13-26—.

A pesar de que el público nunca cesó de apoyar a los suyos, el Zaragoza se llevó los puntos con justicia y oficio.