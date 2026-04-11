El OAR reanuda la competición visitando al líder

Luis Horcajada, ex de Sevilla, se prepara para lanzar a portería en el duelo contra su anterior equipo Patricia G. Fraga

Tras el parón de Semana Santa, la División de Honor Plata y, por consiguiente el Attica 21 Hotels OAR Coruña, vuelven a la acción. El equipo coruñés regresará a la competición con el que a día de hoy es, al menos numéricamente hablando, el desafío más difícil de la categoría: enfrentarse al líder Proin Sevilla a domicilio (este sábado a las 19.30 horas).

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Sevilla es un equipo que, a pesar de quedarse a las puertas del descenso la temporada pasada, este año ha sido diseñado tanto por plantilla como por presupuesto para ascender a Asobal. Ahora mismo son el equipo que más cerca tiene ese objetivo, ya que ocupan la primera plaza con 40 puntos, uno por encima de Puerto Sagunto. "Sevilla es un equipo que tiene jugadores de Asobal, que se ha reforzado con más jugadores de Asobal y que está poniendo toda la carne en el asador para ascender de manera directa", afirma Nando González, entrenador del OAR.

Proin firmó hace algunas semanas a Tarcisio Freitas, jugador brasileño que hasta entonces militaba en el Granollers de Asobal. Un arma más para una plantilla ya plagada de talento con jugadores como Ángel Montoro, Alexander Tioumentsev o Alberto Ruiz. Por su parte, el OAR tendrá a toda la plantilla disponible para el partido, a excepción de los lesionados de larga duración: Joel Rábade, Pablo Moral y Rubén Sánchez.

Precisamente el parón de Semana Santa le ha venido bien al equipo coruñés para recuperarse a nivel físico, pero sobre todo a nivel mental, tal y como expone su entrenador: "A estas alturas de temporada es cierto que el nivel físico pesa, pero creo que pesa más el mental. Estar desconectados unos días, un breve período de tiempo, creo que le viene bien a todo el mundo".

El OAR tratará de seguir el ejemplo de Eivissa y Sinfín, que consiguieron arrebatarle a Sevilla los dos puntos de su pabellón en sus visitas recientes, aunque para Nando González eso solo ha sido un bache para su rival: "Es cierto que todos los equipos en la segunda vuelta bajamos un poco el rendimiento y a ellos les ha pasado el bache con un par de lesiones de gente importante y la adaptación de Freitas, pero siguen estando ahí".

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A pesar de la cautela, obvia en un duelo contra el líder, no renuncia a la ambición de la victoria: "Hay que ir allí teniendo en cuenta que es un gran equipo, pero que no son invencibles, que son humanos también. Nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien para meterles el miedo en el cuerpo. El contrario es líder por algo, en su casa ha mostrado fuerza y madurez y tiene jugadores que están acostumbrados a jugar en el alambre. No nos van a regalar nada y tenemos que estar preparados".

En la primera vuelta, Sevilla tuvo que sudar la gota gorda para llevarse los dos puntos del San Francisco Javier. El OAR se fue por delante al descanso, pero volvió del mismo con un parcial de 0-6 en contra que puso de cara el encuentro para Proin, que se terminó llevando el triunfo por un ajustado 23-25. "Aquí lo hicimos bastante bien. Fue una perna no rascar nada positivo", recuerda Nando, que añade que "hay que ir allí con todo el respeto de mundo, pero sin ningún complejo".