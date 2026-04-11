El OAR Coruña suma un punto valioso en la cancha del líder y pone la liga al rojo vivo

Luis Horcajada se prepara para lanzar a portería en el partido de la primera vuelta ante el Proin Sevilla en San Francisco Javier Patricia G. Fraga

Ito Carmona (ADG) - Sevilla

Fue agridulce el sabor que dejó al OAR Coruña su visita a Sevilla, donde logró empatar en casa del primer clasificado, pero el botín pudo ser incluso mayor si Álex Chan no hubiese mandado al larguero el lanzamiento decisivo desde los siete metros cuando restaban solo tres segundos para finalizar el partido (29-29). Hubiera sido la guinda al gran desempeño del cuadro herculino, que durante casi todo el choque dominó el marcador y mereció vencer. El punto, no obstante, tiene enorme valor para mantener vivas las opciones de clasificación para el playoff.

Una de las notas más destacables del encuentro fue el bonito duelo entre los dos magníficos directores de orquesta. Por un lado, Tioumentsev en las filas sevillanas, y por otro, el internacional estadounidense Álex Chan al mando de la escuadra herculina. Tres de los cinco primeros goles del cuadro local llevaron el sello del central hispano-ruso, totalmente imparable en el inicio del choque. En el minuto 10, el Proin doblaba en el marcador a su rival (4-2), pero a partir de ahí comenzó a emerger la figura espigada de Mijuskovic en el marco visitante. Con un parcial favorable de 5-1 se pasó en un abrir y cerrar de ojos al 5-7 con dominio absoluto del juego por parte oarista. Tres tantos seguidos de Álex Chan y dos paradas magistrales del cancerbero montenegrino a lanzamientos de siete metros del Proin permitieron darle la vuelta al marcador y coger una delantera que ya no cedería el equipo herculino en toda la primera parte. Fuentes sustituyó a Kiliam en la portería local ya que el meta canario no estaba teniendo una actuación afortunada, incapaz de detener los goles fáciles de su rival. Precisamente una diana de Mora desde el extremo significó el 7-11 en el electrónico y no le quedó más remedio a Víctor Montesinos que pedir tiempo muerto en el minuto 22. A la salida del mismo fue OAR el que recuperó un balón providencial en defensa que permitió al equipo visitante alcanzar la máxima diferencia del encuentro (7-12). Amagaba con despegarse de forma holgada en el electrónico el cuadro coruñés, pero una exclusión de Navarro dio oxígeno a Proin Sevilla para anotar varios tantos en el marco de Mijuskovic entrando en los últimos minutos con tres goles de ventaja para los visitantes. Con un lanzamiento de Navarro que impactó en el poste concluyó la primera parte. El OAR tuvo la opción de marcharse al descanso igualando la máxima diferencia del choque, pero la madera le negó un premio súper merecido al cuadro de Fernando González antes del paso por los vestuarios.

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Apretó los dientes Sevilla nada más arrancar la segunda mitad y con el acierto de Montoro desde los siete metros la distancia menguó hasta los dos goles (15-17, min. 33). Encima llegó un regalo visitante en forma de cambio antirreglamentario protagonizado por Conde que permitió a Morales anotar en la portería del OAR dejando la distancia favorable en la mínima expresión. En la jugada siguiente y en pleno desenfreno ofensivo sevillano llegó el gol de Morgado y el empate en el Centro Deportivo Amate (18-18, min. 37). Tuvo que salir entonces al rescate Horcajada. El partido entró en un emocionante intercambio de goles en ambas porterías, y aunque el Proin Sevilla tuvo opciones de coger el mando del marcador en varias fases del choque, nunca lo consiguió por la pertinaz resistencia de su rival. Navarro tiraba del carro con sus anotaciones desde el costado derecho, bien secundado por De Freitas en el pivote. Incluso se sobrepuso el cuadro dirigido por Fernando González a una tarjeta roja descalificante a Bedia en el minuto 48. Esa situación dejó mermado el potencial defensivo de la escuadra visitante, pero salió al rescate Marín desde la portería. Su entrada por Mijuskovic a falta de cinco minutos aportó oxígeno y frescura al OAR para distanciar a su rival con un tanto de Javi Rodríguez (27-29, min. 57). Pero los últimos minutos fueron totalmente esquivos para los intereses herculinos. Varias faltas en ataque respondidas desde las filas locales con aciertos ofensivos situaron el choque de nuevo en tablas. El OAR diseñó un último ataque que acabó en siete metros y en el cara o cruz no sonrió la fortuna con la ejecución de Álex Chan al travesaño.