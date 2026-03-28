El OAR pierde su primera final por la fase de ascenso

Jugada del Beltrán Bedia en el partido del OAR contra el Agustino Alicante Patricia G. Fraga

La primera parada del tren de la fase de ascenso se le escapa a un OAR que dominó la primera parte, pero que fue incapaz de contener al Agustinos Alicante en la segunda (27-28). La derrota del Eivissa, sin embargo, deja sus opciones como estaban. Sigue a un punto, pero con una jornada menos, cinco.

El OAR se había acostumbrado en sus últimos partidos a empezar por detrás e ir remontando. Pero contra el Agustinos Alicante no dio esa tregua inicial, dispuesto a marcar las distancias desde el saque, sin dar ventajas innecesarias, demostrando eso que había anunciado Nando González el día anterior, que iban a luchar por esa “bola extra” de ir a la fase de ascenso.

La salida fue arrolladora. Del 2-0 se pasó al 8-5 y de ahí, al 10-5, que fue la máxima diferencia. En el resto de la primera parte esta se situó entre dos y tres goles, pero siempre a favor de los coruñeses. Solo en la recta final, con dos buenas intervenciones del meta visitante, incluido un siete metros, el Alicante se puso a un solo gol con el enfado de Mile Mijuskovic en el 13-12 con el que se llegó al descanso.

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Ese tendencia del final de la segunda parte se trasladó al segundo tiempo, en el que en apenas un par de segundos los valencianos se pusieron a la par por primera vez desde el pitido inicial (13-13). Reaccionó el OAR, que puso un pequeño colchón de tres tantos (17-14 y 18-15), pero cada vez le costaba más por un lado frenar el ataque visitante y por otro, mantener el ritmo goleador. Cuando se entraba en el minuto 46 el Agustinos empató a veinte goles y unos segundos después se puso por delante por primera vez (20-21).

La tensión era máxima. El público apretaba. El OAR recuperaba la ventaja (23-22), pero a partir del 23-24 la dinámica fue la misma. Empataba el OAR. Cogía un gol de ventaja el Alicante. Incluso dos, cuando los coruñeses se la jugaron sin portero y perdieron la posesión (25-27). Y aun así, tuvieron un último ataque para buscar el empate que no llegó y que los visitantes celebraron como una gran victoria.