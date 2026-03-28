El OAR, ante "una bola extra" para aferrarse a la fase de ascenso a la Asobal

Mile Mijuskovic (derecha) saluda a Beltrán Bedía tras perder con el Bm Nava el 5 de noviembre Carlota Blanco

"Se nos ha presentado una bola extra", dice Nando González, entrenador del OAR Coruña, que se niega a dejar de soñar con la posibilidad de que su equipo juegue la fase de ascenso a la Asobal. Y buena parte de las opciones de que eso ocurra pasan por ganar esta tarde al Agustinos Alicante (San Francisco Javier, 19.00 horas), cuarto clasificado. "Es un partido complicado, pero muy importante para nuestros intereses", resume el técnico cántabro. Por eso hace un llamamiento a la afición: "Vamos a necesitar de toda nuestra masa social detrás para que sea el jugador número ocho".

La situación tras las 24 primeras jornadas pone al OAR en la sexta posición con 29 puntos. Por delante tiene al Eivissa con 30, al Agustinos Alicante y al San Pablo Burgos con 32 (y un partido menos), y ya un poco más alejados al Puerto Sagunto con 36 (y también un encuentro menos) y al Proin Sevilla con 38. El primero sube directo y del segundo al quinto juegan la fase de ascenso. Es decir, el OAR se sitúa a las puertas de un objetivo que cuando empezó la temporada como recién ascendido a la categoría podía parecer una quimera.

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Pero ya hace mucho tiempo que al equipo coruñés le salieron las cuentas para mantener la categoría y que empezó a mirar hacia arriba. Y una vez superado un pequeño bache de dos derrotas y un empate, que coincidió con una plaga de lesiones, volvió a ganar la semana pasada, cuando superó al Benidorm. Ahora llega un Agustinos Alicante del que guarda buenos recuerdos. Ganó en la primera vuelta por 24-37. Y no fue un triunfo más. Porque le sirvió para ponerse líder. Y porque vengaba un polémico ascenso que había perdido en el mismo lugar en 1994.

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"Tenemos que estar muy concentrados los 60 minutos y competirle bien para que los dos puntos no se marchen de Coruña", comenta González. David Quiles, cuarto máximo goleador de la categoría con 140 dianas, una media de 6,09 por partido, será el principal peligro que tengan que afrontar los locales, que frente a su público son más fuertes. Salir enchufados desde el minuto uno, sin conceder ventajas, será también otra de las claves hacia el éxito.