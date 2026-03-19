Triunfo de un inédito Mile Mijuskovic y derrota de Álex Chan

Imagen de archivo de Mile Mijuskovic con la selección de Montenegro Mile Tandevic

Mile Mijuskovic, portero del OAR Coruña, no participó en el partido que la selección de Montenegro disputó este jueves contra la de Finlandia, en el que combinado balcánico se impuso por 32-36. Ambas selecciones se enfrentan de nuevo este domingo, en Podgorica.

Un encuentro, con sede en la ciudad finesa de Vantaa, correspondiente a la segunda fase de clasificación europea para el Campeonato del Mundo de Alemania 2027. Luka Radovic (nueve goles en nueve lanzamientos), Radojica Cepic y Branko Vujovic, con ocho dianas por cabeza, lideraron el triunfo de Montenegro.

El ganador de esta eliminatoria se las verá, también a doble partido, con Austria, que ejercerá como anfitriona, en Graz, el próximo 13 de mayo. Tres días después se disputará la vuelta.

Álex Chan y Mile Mijuskovic reciben la llamada de sus selecciones Más información

El otro jugador del OAR convocado por su selección nacional, Álex Chan, inició este jueves la participación con Estados Unidos en la Golden League, que se celebra en Copenhague. El combinado de las barras y las estrellas debutó con derrota por 30-39 contra el de Países Bajos.

Este domingo, el USA Team se enfrentará a la reciente campeona de Europa y anfitriona de la Golden League, Dinamarca. Cerrará su participación el próximo lunes, contra otro combinado nacional de élite internacional, Noruega, aunque en el último continental no pudo pasar de la segunda fase, al igual que España, con la que compartió grupo.