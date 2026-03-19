Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

Triunfo de un inédito Mile Mijuskovic y derrota de Álex Chan

La Montenegro del guardameta se impuso a domicilio a Finlandia en la ida de una de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Alemania 2027

Chaly Novo
Chaly Novo
19/03/2026 22:58
Imagen de archivo de Mile Mijuskovic con la selección de Montenegro
Imagen de archivo de Mile Mijuskovic con la selección de Montenegro
Mile Tandevic
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Mile Mijuskovic, portero del OAR Coruña, no participó en el partido que la selección de Montenegro disputó este jueves contra la de Finlandia, en el que combinado balcánico se impuso por 32-36. Ambas selecciones se enfrentan de nuevo este domingo, en Podgorica.

Un encuentro, con sede en la ciudad finesa de Vantaa, correspondiente a la segunda fase de clasificación europea para el Campeonato del Mundo de Alemania 2027. Luka Radovic (nueve goles en nueve lanzamientos), Radojica Cepic y Branko Vujovic, con ocho dianas por cabeza, lideraron el triunfo de Montenegro.

El ganador de esta eliminatoria se las verá, también a doble partido, con Austria, que ejercerá como anfitriona, en Graz, el próximo 13 de mayo. Tres días después se disputará la vuelta.

Álex Chan y Mile Mijuskovic en dos partidos del OAR esta temporada

Álex Chan y Mile Mijuskovic reciben la llamada de sus selecciones

Más información

El otro jugador del OAR convocado por su selección nacional, Álex Chan, inició este jueves la participación con Estados Unidos en la Golden League, que se celebra en Copenhague. El combinado de las barras y las estrellas debutó con derrota por 30-39 contra el de Países Bajos. 

Este domingo, el USA Team se enfrentará a la reciente campeona de Europa y anfitriona de la Golden League, Dinamarca. Cerrará su participación el próximo lunes, contra otro combinado nacional de élite internacional, Noruega, aunque en el último continental no pudo pasar de la segunda fase, al igual que España, con la que compartió grupo. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de Mile Mijuskovic con la selección de Montenegro

Triunfo de un inédito Mile Mijuskovic y derrota de Álex Chan
Chaly Novo
Alberto Roldán se prepara para lanzar durante el choque contra Benidorm

El OAR no se rinde en su pelea por la fase de ascenso
Raúl Ameneiro
Álex Chan y Mile Mijuskovic en dos partidos del OAR esta temporada

Álex Chan y Mile Mijuskovic reciben la llamada de sus selecciones
Raúl Ameneiro
19 octubre 2025 BalonmanoTemporada 2025-2026Nando González durante el partido contra el Eivissa

Nando González seguirá al frente del banquillo del OAR
Raúl Ameneiro