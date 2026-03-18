El OAR no se rinde en su pelea por la fase de ascenso

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La temporada del Attica 21 Hotels OAR Coruña no está dejando indiferente a nadie. Tras firmar una fase de ascenso épica con la que culminaron una temporada 2024-25 brillante, consiguieron regresar a División de Honor Plata, una categoría que el club no pisaba desde el 2008.

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El proyecto creció y mostró ambición desde el verano con una profesionalización a la altura de la nueva categoría en la que se encontraban. Se amplió el staff, el número de entrenamientos y se acometieron fichajes de renombre con el objetivo de la permanencia y la consolidación en Plata entre ceja y ceja. A 17 de marzo, el OAR puede decir con orgullo, bien alto y bien claro que ha logrado salvarse con seis jornadas de antelación. Y no solo eso, sino que todavía está más que metido en la pelea por los puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso a Liga Asobal.

Los coruñeses son, en estos momentos, sextos con 29 puntos en su casillero tras 24 partidos disputados. El primer clasificado asciende directo y del segundo al quinto disputan los playoffs, unos puestos que están a tan solo un punto de distancia del OAR (30 tiene el Eivissa). Por delante, seis jornadas con tres partidos en casa, otros tres a domicilio y dos duelos directos. El más inmediato será contra Agustinos el sábado 28 de marzo, ya que esta semana la División de Honor Plata para debido a compromisos internacionales. El equipo alicantino es, junto a San Pablo Burgos, el mejor colocado para colarse en la fase de ascenso, ya que ambos cuentan con 32 puntos y un partido aplazado por disputar cada uno. Por delante solo tienen a dos equipos que parecen ya pelear por otras miras como son Proin (líder con 38) y Puerto Sagunto (segundo con 36).

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Con esos cuatro puestos casi certificados, queda por decidir el quinto, que todo hace indicar que se disputarán Eivissa (30), OAR (29) y Anaitasuna (28). Tras recibir a Agustinos, los coruñeses tendrán una visita más que complicada al Proin. Después recibirán a un equipo en la pelea por la permanencia como Zaragoza y visitarán al ya descendido Alcobendas. En la penúltima jornada llegará un partido que puede ser clave, en San Francisco Javier contra Anaitasuna. El OAR cerrará la temporada 2025-26 a domicilio contra el Puerto Sagunto en el mes de mayo.

Burgos tiene en su calendario dos duelos directos y tres contra equipos en pelea por no descender. También favorable es el de Agustinos, que solo tiene el duelo directo contra el OAR y juega cuatro partidos contra la zona baja, aunque también contra los dos primeros clasificados y un total de cinco como visitante.

Eivissa afronta ahora un tramo complicado con dos duelos directos y un encuentro contra Puerto Sagunto, pero acaba contra Oviedo y Málaga. Por su parte, Anaitasuna tiene el calendario más complicado con un duelo contra Proin (en la última jornada), tres enfrentamientos directos y dos contra equipos de la zona media.

El OAR no renuncia a soñar con un playoff que sería un premio a su temporada: “Creo que merece la pena intentar hacer el esfuerzo que estamos haciendo para intentar regalarnos estos playoff de ascenso el primer año que participamos en ella. Sería un premio y, bajo mi punto de vista, merecido”, afirmó Nando González, entrenador oarista.