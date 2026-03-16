Nando González seguirá al frente del banquillo del OAR

19 octubre 2025 BalonmanoTemporada 2025-2026Nando González durante el partido contra el Eivissa Germán Barreiros

Como no podía ser de otra manera, Nando González seguirá al frente del banquillo del Attica 21 Hotels OAR Coruña. Así lo ha anunciado el club este lunes a través de sus redes sociales. La entidad herculina y el entrenador cántabro han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato de cara a la próxima temporada para que siga dirigiendo al OAR.

El OAR Coruña se especializa en remontadas para batir al Benidorm (27-22) Más información

"Contento. Es una situación que se cerró hace algunas semanas, pero que se anunció hoy, y estoy contento de seguir. Para mí significa estar en un sitio donde dejan trabajar, con gente que quiere seguir creciendo todos juntos. Muy contento y muy satisfecho. Cuando se es feliz en un sitio y las dos partes están de acuerdo, no hay que darle muchas más vueltas", afirma el entrenador oarista en declaraciones a DXT Campeón.

"Creo que es un proyecto sólido, que va poco a poco creciendo y que esa solidez que dan tanto la directiva como los principales sponsors a la continuidad del proyecto es lo que hace que la estabilidad sea buena", añade el cántabro.

Nando González llegó al club en el verano de 2024 con el cartel de entrenador ganador y un objetivo claro: conseguir devolver al OAR a División de Honor Plata 17 años después. En su currículum ya constaba un ascenso a la segunda categoría nacional, el conseguido unos años antes con Mallorca. Previamente a su desembarco en A Coruña, Nando González consiguió hacerse con un doblete de Liga y Copa en la Serie A femenina italiana.

En su primera temporada al frente del banquillo coruñés, en Primera Nacional, consiguió cerrar el billete a la fase de ascenso con una fase regular excelente en la que llegó a acumular cerca de veinte victorias de manera consecutiva. En esa fase de ascenso que se disputó en A Coruña, el OAR dejó para los libros de historia tres partidos épicos que le valieron ese ansiado ascenso a División de Honor Plata.

El éxito del OAR con dedicatoria al cielo Más información

La continuidad de Nando de cara a la presente temporada estaba asegurada aún antes de conseguir el ascenso y, con el cántabro en el banquillo y varios retoques en la plantilla, el OAR está siendo la clara revelación de la temporada en la segunda categoría del balonmano nacional. A falta de seis jornadas para el final de la fase regular y siendo un recién ascendido, el club herculino está metido de lleno en la pelea por la fase de ascenso a Liga Asobal. Es sexto con 29 puntos, a tan solo uno del Eivissa, que ocupa el último puesto de playoff.

“Es una liga que te exige mucho, muy igualada. Creo que por eso merece la pena intentar hacer el esfuerzo que estamos haciendo para intentar regalarnos estos playoff de ascenso el primer año que participamos en ella. Sería un premio y, bajo mi punto de vista, merecido”, afirmó el propio Nando en la previa del partido de este fin de semana contra Benidorm.