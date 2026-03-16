Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

Álex Chan y Mile Mijuskovic reciben la llamada de sus selecciones

La División de Honor Plata para este fin de semana por los compromisos internacionales

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
16/03/2026 18:43
Álex Chan y Mile Mijuskovic en dos partidos del OAR esta temporada
Álex Chan y Mile Mijuskovic en dos partidos del OAR esta temporada
Patricia G. Fraga/Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La División de Honor Plata se toma un descanso este fin de semana por el parón internacional de selecciones. El Attica 21 Hotels OAR Coruña es uno de los equipos que se ven afectados por el mismo, ya que dos de sus jugadores han sido citados con sus respectivos combinados nacionales. 

19 octubre 2025 BalonmanoTemporada 2025-2026Nando González durante el partido contra el Eivissa

Nando González seguirá al frente del banquillo del OAR

Más información

Mile Mijuskovic, que participó en el Europeo a principios de este año, ha vuelto a ser convocado por la selección de Montenegro, mientras que Álex Chan regresa a una lista de Estados Unidos. Ambos abandonaron ayer A Coruña rumbo a sus concentraciones y no regresarán hasta el próximo lunes 23 de marzo.

Chan tendrá una semana intensa de concentración en Dinamarca con tres partidos de primer nivel como parte de la Golden League. Estados Unidos se enfrentará a Países Bajos el jueves, partido tras el cual se medirá a la campeona de Europa de 2026, Dinamarca, y a otra selección potente como es Noruega. Por su parte, la Montenegro de Mile Mijuskovic se medirá en un doble duelo (19 y 22 de marzo) a Finlandia como parte de la clasificación para el Mundial de Alemania 2027.

El próximo compromiso del OAR será el sábado 28 de marzo en el pabellón San Francisco Javier contra Agustinos de Alicante. Un duelo de altos vuelos que, de terminar en victoria herculina, podría multiplicar sus opciones de entrar en la fase de ascenso a Liga Asobal.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Álex Chan y Mile Mijuskovic en dos partidos del OAR esta temporada

Álex Chan y Mile Mijuskovic reciben la llamada de sus selecciones
Raúl Ameneiro
19 octubre 2025 BalonmanoTemporada 2025-2026Nando González durante el partido contra el Eivissa

Nando González seguirá al frente del banquillo del OAR
Raúl Ameneiro
Javi Rodríguez, defendido por dos jugadores del Benidorm

El OAR Coruña se especializa en remontadas para batir al Benidorm (27-22)
Esther Durán
Diogo Freitas lanza a portería contra el Barça Atlètic tras deshacerse de la marca de Guillem PinoTemporada 2025/2026OAR Coruña - Barcelona B 32-36

El OAR busca ante Benidorm un triunfo que le permita seguir soñando
Raúl Ameneiro