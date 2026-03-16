Álex Chan y Mile Mijuskovic reciben la llamada de sus selecciones

Álex Chan y Mile Mijuskovic en dos partidos del OAR esta temporada Patricia G. Fraga/Javier Alborés

La División de Honor Plata se toma un descanso este fin de semana por el parón internacional de selecciones. El Attica 21 Hotels OAR Coruña es uno de los equipos que se ven afectados por el mismo, ya que dos de sus jugadores han sido citados con sus respectivos combinados nacionales.

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Mile Mijuskovic, que participó en el Europeo a principios de este año, ha vuelto a ser convocado por la selección de Montenegro, mientras que Álex Chan regresa a una lista de Estados Unidos. Ambos abandonaron ayer A Coruña rumbo a sus concentraciones y no regresarán hasta el próximo lunes 23 de marzo.

Chan tendrá una semana intensa de concentración en Dinamarca con tres partidos de primer nivel como parte de la Golden League. Estados Unidos se enfrentará a Países Bajos el jueves, partido tras el cual se medirá a la campeona de Europa de 2026, Dinamarca, y a otra selección potente como es Noruega. Por su parte, la Montenegro de Mile Mijuskovic se medirá en un doble duelo (19 y 22 de marzo) a Finlandia como parte de la clasificación para el Mundial de Alemania 2027.

El próximo compromiso del OAR será el sábado 28 de marzo en el pabellón San Francisco Javier contra Agustinos de Alicante. Un duelo de altos vuelos que, de terminar en victoria herculina, podría multiplicar sus opciones de entrar en la fase de ascenso a Liga Asobal.