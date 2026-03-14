El OAR Coruña se especializa en remontadas para batir al Benidorm (27-22)

Javi Rodríguez, defendido por dos jugadores del Benidorm Javier Alborés

El Attica 21 OAR Coruña y San Francisco Javier forman un tándem especialista en remontadas. Allí nadie se rinde, por mucha que sea la distancia al descanso. No es la primera ni la segunda vez que pasa. Y esta los locales no le dieron tanta ventaja al rival, un Benidorm que llegó al intermedio dos goles por arriba en el marcador (11-13). Muy poco para las ya famosas segundas partes de los coruñeses ante su afición. Apretaron en defensa, dejando a los visitantes en tan solo 9 tantos, y aceleraron hacia un contundente triunfo (27-22) contra un rival directo en la tabla. Los alicantinos se alejan ya a cuatro puntos, mientras el OAR se asienta con 29 en una honorífica quinta posición (a expensas del Eivissa, que le puede mandar a la sexta) para afrontar las últimas seis jornadas de la competición.

Una victoria, además, con la que los de Nando González dan carpetazo a una pequeña crisis de dos derrotas y un empate. Unos malos resultados en los que también tenía mucho que ver el número de bajas, con la enfermería creciendo semana a semana. Entre ellos estaba Álex Chan, su máximo goleador, que con una lesión en el sóleo se había perdido los últimos compromisos. Contra el Benidorm volvió por la puerta grande con siete tantos, el máximo realizador del equipo y del partido, en el que también destacó la aportación, con goles (5) y potencia, de Gabriel Navarro.

Eso fue al final. Porque la salida le costó mucho más al OAR. Es más, iban casi nueve minutos (08:42) cuando marcó su primer gol. Y para eso tuvo que ser desde los siete metros. Los momentos más críticos fueron el 1-5 y el 4-8, una máxima diferencia de cuatro goles. Se encendieron las alarmas, pero no pasó de ahí. Porque la defensa se activó y aunque seguía constando marcar, tampoco encajaba tanto. Los locales tuvieron una doble ocasión para ponerse a la par en el marcador pero las precipitaciones lo impidieron y dejaron el 11-13 para irse a los vestuarios.

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Nando González ordenó la ofensiva en el segundo acto. Lo primero, ponerse a la par, lo que ocurrió poco antes de llegar al minuto 40 (16-16, 39:26). Y después ponerse por delante en el marcador con un 18-17 en el 42:10 gracias a un gol de oportunista de Gael Blanco, que cazó un rechace que se había ido a las nubes después de chocar contra el palo y anotó con un palmeo por encima del portero. El golpe para el Benidorm fue definitivo. A partir de ese momento solo hubo un equipo y con todo el banquillo local de pie animando, la brecha fue creciendo hasta el 27-22.