El OAR busca ante Benidorm un triunfo que le permita seguir soñando

Diogo Freitas lanza a portería contra el Barça Atlètic tras deshacerse de la marca de Guillem PinoTemporada 2025/2026OAR Coruña - Barcelona B 32-36 Javier Alborés

Siete partidos. Eso es lo que le queda al Attica 21 Hotels OAR Coruña por delante para tratar de conseguir un sueño. Siendo un recién llegado a División de Honor Plata, el equipo herculino tiene serias opciones de clasificarse para la fase de ascenso a Asobal, un objetivo que durante el verano se antojaba imposible tras desembarcar en la segunda categoría del balonmano español 17 años después de su última presencia.

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El OAR estaba asentado en esos cinco primeros puestos, pero los resultados negativos de las últimas tres semanas le han apeado hasta la séptima plaza, aunque es tan solo un punto lo que les separa de volver al playoff. Para ello, el equipo entrenado por Nando González se enfrenta a un tramo más que complicado de competición en las semanas inmediatas, empezando por la visita de Benidorm esta tarde (19.00 horas) al San Francisco Javier, partido tras el cual llegarán los enfrentamientos contra dos de los tres primeros clasificados, Agustinos y Sevilla.

Benidorm es, precisamente, el principal perseguidor del OAR en la tabla clasificatoria. Dos puntos separan a coruñeses y alicantinos (27 contra 25), una distancia que intentará ampliar esta tarde el OAR. Pero no será una tarea sencilla, ya que enfrente tendrá a un recién descendido de Asobal. “Es un equipo que quiere estar disputando la fase de ascenso y que vendrán a poner las cosas muy complicadas en el sentido de que para ellos también son dos puntos muy importantes, ya que allá les ganamos y querrán salvar el golaverage. Es un equipo con jugadores de mucha calidad y que nos va a exigir el 100% desde el minuto cero hasta el 60”, analiza Nando.

El técnico cántabro ya pudo dotar de algunos minutos a Gael Blanco la semana pasada contra Sinfín, pero sigue teniendo las dudas de Álex Chan y Álex Conde de cara al choque de hoy, para el que desgrana las siguientes claves: “Tendremos que estar muy serios en defensa y, a partir de ahí, propiciar transiciones. Estar solventes tanto en las transiciones como en los ataques posicionales y cerrar sus fortalezas tanto en ataque como en defensa”, explica.

El OAR no atraviesa su mejor momento a nivel físico ni de resultados, lo que hace apreciar todavía más cada punto conseguido hasta el momento en una liga tan complicada como la DH Plata. Sin embargo, eso no quita que el equipo siga manteniendo vivo el sueño del playoff: “Es una liga que te exige mucho, muy igualada. Creo que por eso merece la pena intentar hacer el esfuerzo que estamos haciendo para intentar regalarnos estos playoff de ascenso el primer año que participamos en ella. Sería un premio y, bajo mi punto de vista, merecido”, sentencia.