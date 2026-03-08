El OAR visita a Sinfín en busca de las sensaciones perdidas

Gabi Navarro durante el OAR-Sinfín de la primera vuelta Carlota Blanco

Hasta seis bajas tendrá el Attica 21 Hotels OAR Coruña para medirse este domingo (12.30 horas) al Sinfín en Santander. A los tres lesionados de larga duración (Rubén Sánchez, Joel Rábade y Pablo Moral) se unen Álex Chan (sóleo), Gael Blanco (abductor) y Álex Conde (pubalgia). El club confiaba en poder recuperar a alguno de ellos para esta jornada, pero finalmente no ha sido posible.

"La verdad es que las lesiones, concretamente en este período, nos están desgastando bastante. Ya no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos", explica el entrenador oarista, un Nando González que está teniendo que tirar de la ayuda del equipo juvenil para completar los entrenamientos de la primera plantilla.

Sí estará en Santander un Rodrigo Ortega que debutó la semana pasada con el OAR. El último fichaje del club herculino partió como titular contra el Barça Atlètic y ya es uno más del equipo. "Está todavía en proceso de adaptación, pero está trabajando muy bien, tiene mucha ilusión y nos ayudará, seguro", afirma su nuevo entrenador.

En ese partido, el OAR llegó a ir perdiendo hasta por trece goles en la primera parte (6-19). En la segunda reaccionó, pero fue demasiado tarde y terminó cayendo por 32-36. Sumado al de Eivissa la semana anterior, se trató del segundo encuentro consecutivo en el que el cuadro herculino recibió 36 goles, algo muy poco habitual en ellos.

"La verdad es que contra el Barcelona del minuto cinco al 23 no estuvimos en partido, ni en concentración, ni en intensidad y eso nos lastró. El cambio en la segunda parte es evidente, lo que demuestra que no salimos muy activados y que tenemos que seguir de aprendizaje. Tenemos que recuperar esas sensaciones desde la defensa hasta el ataque, esas sensaciones de equipo agresivo, de equipo solidario, de equipo rocoso", explica el técnico cántabro.

Sinfín ya sabe lo que es ganarle al OAR esta temporada, ya que consiguió hacerlo por 26-31 en el San Francisco Javier el pasado mes de diciembre. El santanderino es un equipo que la temporada pasada disputó la fase de ascenso a Asobal, pero que este año no ha conseguido tener la regularidad necesaria en cuanto a lesiones y resultados para volver, al menos de momento, a esos puestos.

"Es un equipo que tiene mucha experiencia en la categoría, que tiene un gen que les hace nadar muy bien en el barro. Vamos a su casa con lo cual se agarrarán más al parqué. Va a ser un partido complicado en el que esperamos ser lo suficientemente competitivos durante 60 minutos para ponérselo difícil", asegura Nando sobre sus rivales.

Los cántabros cuentan con el tercer mejor registro ofensivo de toda la División de Honor Plata con 30,13 goles a favor por encuentro. Algo que se debe en gran parte a Macapá (157 tantos este curso) y Marcos Aguilella (139), primero y tercero en la tabla de goleadores, respectivamente.

Un Macapá que para Nando González es "uno de los mejores laterales izquierdos de la categoría". Pero para el entrenador oarista el equipo de Sinfín no se reduce a estos dos jugadores: "Es un equipo muy compacto, con una portería bastante buena, igual que los laterales, la primera línea o su bloque defensivo. Es un buen equipo contra el que tendremos que hacer las cosas muy bien para intentar llevarnos los dos puntos".