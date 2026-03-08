Diego Martínez rescata un punto in extremis para el OAR en Santander (26-26)

Diego Martínez durante el partido de la primera vuelta entre OAR y Sinfín Carlota Blanco

Consiguió sumar un valioso empate (26-26) ante Sinfín Santander el Attica 21 Hotels OAR Coruña, que fue casi siempre a remolque, gracias a un gol del capitán Diego Martínez a medio minuto para el final, cuando el conjunto herculino atacaba en doble superioridad tras las exclusiones de Macapá y Gustavo Alonso.

El excelso encuentro de Alberto Roldán, autor de doce goles, tanto en la dirección como en la finalización, apenas tuvo continuidad en ataque por parte del resto de sus compañeros, que, eso sí, en la segunda mitad se pusieron las pilas en defensa.

Se le empezó a torcer bien pronto el duelo al equipo de Nando González, que volvía a casa, en la primera mitad por el acierto de un Sinfín, comandado por un viejo conocido de la afición coruñesa, Payá. El internacional chileno imprimió un ritmo vertiginoso a cada acción ofensiva del conjunto santanderino para superar con relativa facilidad el 6:0 defensivo del OAR, que estuvo comandado por Malid y Torío por el centro.

Mile Mijuskovic no tuvo su mejor día ante su exequipo y tuvo que ser sustituido tras recibir un balonazo en la cara por parte de Luis Pla, lo que le costó la exclusión al extremo del equipo cántabro.

La entrada a pista de Isra Marín, canterano precisamente del conjunto santanderino, aportó un par de intervenciones consecutivas con las que el conjunto coruñés se mantuvo en el encuentro.

El ataque del cuadro herculino se estrellaba una y otra vez ante la rotundidad del 6:0 de un Sinfín que tuvo en Doval un seguro de vida en los escasos despistes de su zaga.

La diferencia fue en aumento hasta alcanzar un máximo de cinco goles, tras el tanto de Macapá que situó el 11-6 (min. 18). Roldán firmó un pleno de efectividad, tanto desde la línea de siete metros como en sus penetraciones en seis metros. Con una rosca perfecta desde el extremo y otro tanto de penetración recortó la desventaja para poner el 14-11 a cinco minutos para llegar al intermedio. Con 17-13 se llegó al final de unos primeros treinta minutos de claro control del conjunto cántabro.

Cambio de dinámica

La segunda mitad deparó un cambio de tendencia, con un OAR que subió prestaciones en las labores defensivas para impedir que los anfitriones jugasen con la soltura con la que lo habían hecho en el primer acto.

El 6:0 comenzó a contactar en nueve y diez metros para provocar los errores de una escuadra santanderina muy mermada de efectivos, que empezó a pagar las escasas rotaciones que pudo efectuar Lon.

Fue recortando la desventaja el equipo coruñés hasta empatar en primera instancia con un gol de Bedía y situarse por delante por primera vez instantes después con otro tanto del propio Bedía a la contra (22-23, min. 45).

Cuando lo más difícil parecía hecho, fue Payá el que desatascó al ataque del Sinfín, mientras que el conjunto herculino, muy dependiente toda la mañana de las genialidades de Roldán, volvió a cometer pérdidas tontas en ataque.

El elenco de Lon volvió a adquirir una renta de dos goles gracias a un 3-0 de parcial que volvió a complicar el panorama para el OAR a once minutos para el final (25-23).

El tiempo muerto solicitado por Nando González pareció tranquilizar a sus jugadores, que en defensa siguieron rindiendo a gran nivel, pero con errores infantiles en ataque.

En unos cinco minutos finales marcados por los fallos de uno y otro equipo ante la meta rival, el gol de Diego Martínez a medio minuto para el final, al aprovechar una doble superioridad numérica, tras las exclusiones consecutivas de Macapá y Gustavo Alonso, sirvió para sellar el empate a 26.

El cuadro coruñés rompe así la mala dinámica de dos derrotas consecutivas, aunque baja hasta el séptimo puesto de la clasificación tras ser superado por Anaitasuna.