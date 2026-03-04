La Diputación recibe a los jugadores que representaron a la provincia en los campeonatos de selecciones autonómicas

Recepción en el edificio de la Deputación da Coruña Deputación da Coruña

La Diputación de A Coruña acogió este martes en sus dependencias a los catorce deportistas que representaron a la provincia durante los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de balonmano. Las selecciones gallegas consiguieron unos excelentes resultados, que entran entre los mejores de su historia.

Daniel Bra representará al Línea 21 en el CAR de Sierra Nevada Más información

Esos combinados contaron con representantes coruñeses pertenecientes a los clubes Xiria, Culleredo, Línea 21 y Cisne. La selección juvenil masculina se colgó la medalla de plata con la participación de Marcos Varela, Mateo Martínez y Xoán Canedo; la cadete masculina fue bronce con Teo Gómez, Manuel Caamaño y Alexis Martínez; los combinados de categoría infantil consiguieron sendos cuartos puestos con Rachel Ortiz, Uxía Seoane, Daniel Bra, Aitor Fariña y Mario Prada; por su parte, la selección cadete femenina fue octava con Rosalía Veiga, Natalia Varela y Claudia Soto. El equipo juvenil femenino también compitió, pero sin representación coruñesa.

Estos catorce deportistas, así como familiares y representantes de sus clubes, fueron recibidos por Valentín Gómez Formoso, presidente de la Diputación, y Antonio Leira, diputado de Deportes, quien reconoció su esfuerzo, su talento y su compromiso.

Por parte de la Federación Galega de Balonmán acudieron al acto su vicepresidente, José Ignacio Permuy, y el directivo Francisco J. Rodríguez. Ambos quisieron poner en valor el apoyo de la Diputación de A Coruña al balonmano provincial, disciplina que experimentó en los últimos años el mayor incremento de licencias en toda Galicia.