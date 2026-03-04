Mi cuenta

O Noso Deporte | Balonmano

La Diputación recibe a los jugadores que representaron a la provincia en los campeonatos de selecciones autonómicas

Catorce deportistas de Xiria, Línea 21, Culleredo y Cisne participaron en las competiciones

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
04/03/2026 20:59
Recepción en el edificio de la Deputación da Coruña
Recepción en el edificio de la Deputación da Coruña
Deputación da Coruña
La Diputación de A Coruña acogió este martes en sus dependencias a los catorce deportistas que representaron a la provincia durante los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de balonmano. Las selecciones gallegas consiguieron unos excelentes resultados, que entran entre los mejores de su historia.

Daniel Bra

Daniel Bra representará al Línea 21 en el CAR de Sierra Nevada

Esos combinados contaron con representantes coruñeses pertenecientes a los clubes Xiria, Culleredo, Línea 21 y Cisne. La selección juvenil masculina se colgó la medalla de plata con la participación de Marcos Varela, Mateo Martínez y Xoán Canedo; la cadete masculina fue bronce con Teo Gómez, Manuel Caamaño y Alexis Martínez; los combinados de categoría infantil consiguieron sendos cuartos puestos con Rachel Ortiz, Uxía Seoane, Daniel Bra, Aitor Fariña y Mario Prada; por su parte, la selección cadete femenina fue octava con Rosalía Veiga, Natalia Varela y Claudia Soto. El equipo juvenil femenino también compitió, pero sin representación coruñesa.

Estos catorce deportistas, así como familiares y representantes de sus clubes, fueron recibidos por Valentín Gómez Formoso, presidente de la Diputación, y Antonio Leira, diputado de Deportes, quien reconoció su esfuerzo, su talento y su compromiso.

Por parte de la Federación Galega de Balonmán acudieron al acto su vicepresidente, José Ignacio Permuy, y el directivo Francisco J. Rodríguez. Ambos quisieron poner en valor el apoyo de la Diputación de A Coruña al balonmano provincial, disciplina que experimentó en los últimos años el mayor incremento de licencias en toda Galicia.

