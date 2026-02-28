El OAR roza una remontada histórica contra el Barça Atlètic (32-36)

Una acción de Diogo Freitas durante el partido Javier Alborés

Quiso volver a presenciar una remontada épica del Attica 21 Hotels OAR Coruña el San Francisco Javier, pero esta vez no pudo ser. El Barça Athletic se llevó la victoria (32-36) en un partido que los catalanes llegaron a ir ganando por trece goles en la primera parte (5-18). La salida a la pista del OAR no fue buena, pero el equipo reaccionó, como siempre, desde la defensa. Sin embargo, esta vez no fue suficiente para derribar a un equipo plagado de talento joven como el filial blaugrana.

Rodrigo Ortega apuntala el extremo derecho del OAR Más información

Acaba de llegar, pero ante la falta de efectivos en el extremo derecho, Nando González le dio la oportunidad como titular al nuevo fichaje: Rodrigo Ortega. Junto a él salió Alberto Roldán como central ante la ausencia de Álex Chan, que sufrió una lesión en el sóleo la semana pasada contra Eivissa. El partido empezó con muchísimo ritmo, con el Barça buscando pases rápidos y acciones de contragolpearais, mientras que el OAR fue capaz de marcar con un par de transiciones fugaces de Luis Horcajada.

Sin embargo, en estático los coruñeses no estaban siendo capaces de fluir ni de encontrar a su segunda línea, todo lo contrario que sus rivales, que se fueron hasta el 3-7 en ocho minutos. A Nando González no le estaba gustando la imagen de su equipo y decidió pedir tiempo muerto para reorganizar a los suyos. Pero el paso por el banquillo no tuvo el efecto esperado. El Barça siguió encontrando situaciones cómodas de lanzamiento y buenas acciones defensivas para marcharse hasta el 5-16, resultado que obligó al técnico cántabro a gastar otro tiempo muerto.

El OAR estaba gafado en ataque. Nada más reanudarse el partido Javi Rodríguez se encontró con el poste (después de que su equipo ya lo golpeara varias veces con anterioridad) y Filip Saric le detuvo un siete metros a Rodrigo Ortega. Fue desde esa misma línea desde donde se rompió la sequía local poco después con tres conversiones seguidas de Javi Rodríguez.

Entre esos penaltis, el incremento de intensidad defensiva, las paradas de Isra Marín y la exclusión de San Felipe, el OAR consiguió reducir una diferencia que llegó a ser de trece goles hasta el 12-21. Un resultado que le permitió mantenerse con vida de cara a la segunda mitad.

Demasiado que remar

Tras el paso por vestuarios, el OAR mejoró en defensa con la ayuda de Isra Marín bajo los palos. El ataque empezó a fluir un poco más y los herculinos fueron capaces de encontrar en posición de pivote a un inspirado Sergio Torío. Sin embargo, el Barça tiró de talento individual y con los latigazos de Oriol San Felipe y Miguel Martín pudieron mantener su ventaja en este tramo de partido.

La intensidad defensiva local volvió a subir capitaneada por un inmenso Álex Malid, lo que permitió dos goles a la contra para poner el 21-26. Los jugadores empezaron a creer y así se lo transmitieron a una grada del San Francisco Javier que respondió como mejor sabe. El Barça pidió tiempo muerto para intentar enfriar el partido y consiguieron mejorar en la fase ofensiva, pero el momento era oarista.

A falta de trece minutos para el final el marcador reflejaba un 25-28 y el público empezó a entonar el ‘sí se puede’. Pero entonces el Barça encadenó varias acciones positivas en ambos lados de la pista para firmar un parcial de 0-3 y forzar el tiempo muerto de Nando. El cántabro tomó la decisión de vaciar su portería en un intento ya a la desesperada de reengancharse al partido, pero el cuadro blaugrana consiguió dos goles de campo a campo que dejaron el choque visto para sentencia.

El OAR no se rindió. Una contra tuvo doble premio: gol y exclusión visitante. A falta de cinco minutos la diferencia volvió a ser de tres goles y el pabellón creía en una nueva remontada. Los locales se vieron de nuevo en superioridad, pero debían darse prisa. Apareció entonces bajo palos la figura de un espectacular Filip Saric, que deshizo las pocas opciones de remontada con tres paradones (aunque varios de ellos debían haber sido siete metros para el OAR).

Los coruñeses terminaron cayendo por 32-36, un resultado que les mantiene con 26 puntos en su casillero. La próxima semana jugarán a domicilio con la visita al Sinfín de Santander.