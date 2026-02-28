El OAR recibe con cinco bajas al filial del Barça después del descalabro en Ibiza

Gael Blanco se prepara para lanzar a portería durante el partido Patricia G. Fraga

Después de la dura derrota de la semana pasada en Ibiza, el Attica 21 OAR Coruña vuelve al calor de San Francisco Javier, donde recibe al filial del Barcelona (19.00 horas). No ha podido mejorar en esta semana el conjunto de Nando González en el apartado de bajas, ya que sigue con una plaga de lesiones que afectan incluso a su máximo goleador, Álex Chan, pero podría debutar su incorporación de esta misma semana, Rodrigo Ortega.

En las filas coruñesas Joel Rábade, Pablo Moral y Rubén Sánchez siguen con sus largas recuperaciones de sus lesiones de gravedad. En las últimas semanas se les han unido tanto Gael Blanco como Álex Chan, este con un golpe en el sóleo, aunque en el club esperan poder contar con ellos ya para la próxima semana.

El calendario va entrando en su recta final y el OAR sigue bien posicionado, quinto con 26 puntos, mucho mejor seguramente de lo que hubiese esperado a principio de temporada como recién ascendido. Su apuesta fue fuerte y se ve en los resultados, por más que la semana pasada tropezaran frente al Eivissa (66-24) y se le hayan escapado un poco los puestos de podio.

En la primera vuelta el equipo coruñés ganó en el feudo azulgrana por 36-37, un partido muy igualado ante un equipo que una vuelta después aparece con más problemas. Los catalanes perdieron en las tres últimas jornadas y se quedaron estancados en 20 puntos, una cifra que le da tranquilidad pero que no le permite confiarse.