Rodrigo Ortega apuntala el extremo derecho del OAR

Rodrigo Ortega, nuevo jugador del OAR

El Attica 21 Hotels OAR Coruña ha vuelto a acudir al mercado de fichajes, aunque en esta ocasión ha sido por necesidad. Tras la incorporación de Javi Rodríguez hace unas semanas, el club ha anunciado este martes la llegada de Rodrigo Ortega.

Extremo derecho de 22 años, Ortega llega al OAR para reforzar una posición que quedó mermada con la grave lesión de rodilla de Rubén Sánchez. Su baja se sumó a la del otro extremo derecho de la plantilla, Gael Blanco, que todavía se está recuperando de una rotura muscular.

Rubén Sánchez se rompe el cruzado y estará 10 meses de baja Más información

Esta situación obligó al entrenador oarista, Nando González, a improvisar ligeramente con esa posición. Contra Soria en casa fue Luis Horcajada (zurdo de mano) quien actuó ahí tras la lesión de Rubén en la primera parte. Sin embargo, este fin de semana en Ibiza fue Gabi Navarro quien fue de la partida en el extremo izquierdo.

Roberto Ortega llega a un OAR que ocupa puestos de fase de ascenso a Asobal y lo hace procedente del Balonmano Ingenio. El equipo canario ocupa el tercer puesto del Grupo A en Primera Nacional, donde Ortega acumulaba 144 goles en 22 partidos, el sexto mejor registro del grupo.

Dura derrota del OAR en Ibiza (36-24) Más información

El OAR tenía el hándicap de no poder fichar jugadores de su misma categoría, División de Honor Plata, por lo que tuvo que mirar los mercados de Asobal y Nacional, donde ha terminado encontrando a su nueva incorporación. Rodrigo Ortega podría debutar este mismo sábado contra el filial del FC Barcelona (19.00 horas en el San Francisco Javier), si así lo considera Nando González.