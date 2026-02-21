Previa | El OAR busca la revancha contra su primer verdugo

Álex Chan se prepara para lanzar a portería contra Eivissa en el partido de la primera vuelta Germán Barreiros

Cuatro victorias en cinco partidos. Ese es el récord del Attica 21 Hotels OAR Coruña en lo que va de 2026. El equipo herculino tan solo ha caído contra San Pablo Burgos este año, en un partido amargo que terminó con un gol burgalés sobre la bocina para darles el triunfo. Con estos precedentes y tres victorias seguidas desde entonces, el OAR buscará esta tarde (19.30 horas a través de YouTube) mantener su buen momento de forma en la pista del HC Eivissa.

El equipo balear fue el primer verdugo del OAR esta temporada. El de la primera vuelta fue un partido que el Eivissa controló gracias a Biel Valera y Jorge Broto, pero que el equipo de Nando González peleó, sin suerte, hasta el último suspiro. “Es un partido que tenemos que ganar. Contra los equipos que nos han ganado o nos han quitado puntos a la gente se le ve más enchufada, con ganas de venganza deportiva. Pero no deja de ser un rival más, sin extra de presión”, afirma el entrenador oarista.

Nando no podrá contar con los lesionados de larga duración Joel Rábade, Pablo Moral ni Rubén Sánchez. En esa lista de bajas se mantiene una semana más Gael Blanco, todavía sin recuperar de su rotura en el abductor. Quien sí ha viajado a Ibiza y, previsiblemente, volverá a tener minutos en el partido de esta tarde es Álex Conde, que se había resentido de unas molestias musculares las dos últimas semanas.

Para Eugenio Tilves, entrenador del Eivissa, las claves del encuentro son las siguientes: “Tener una alta intensidad como van a tener ellos, estar muy concentrados y no cometer errores”. Para su homólogo oarista, el camino hacia una nueva victoria para por estos tramos: “Es un rival complicado, que tiene buenas primeras líneas, buena portería, buenas segundas líneas y que en su casa aumenta su rendimiento. Creo que su primera línea, su pivote y su portero son gente de muchísima calidad. Biel Valera, Canepa y Chychykalo son jugadores que marcan diferencias y su portero, Broto, es de los mejores de la categoría”.

A nivel clasificatorio, el OAR ocupa una cuarta plaza que daría derecho a disputar la fase de ascenso a Asobal a final de temporada con 26 puntos. A cuatro de distancia y con ganas de asaltar ese playoff está su rival de hoy, un Eivissa que acumula dos victorias seguidas ante rivales de entidad como Sinfín y Benidorm.

“Ibiza ha construido una plantilla para estar peleando por los puestos de arriba. Por circunstancias, por la competitividad, porque se les ha ido algún jugador, etc. están ahora circunstancialmente en mitad de la tabla, tranquilos, pero es un partido importante para los dos equipos. Ellos se pueden enganchar de manera directa a la lucha por el playoff de ascenso y para nosotros es reafirmar ese cuarto puesto”, sentencia Nando.