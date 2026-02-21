Dura derrota del OAR en Ibiza (36-24)

Jorge Broto detiene un 7 metros a Álex Chan en el Eivissa-OAR HC Eivissa

Se estrelló contra un muro el OAR en Ibiza. El equipo coruñés cayó por un abultado 36-24 en un partido en el que fue a remolque desde el inicio. La gran intensidad defensiva del Eivissa y el acierto bajo los palos de un inspiradísimo Jorge Broto dieron alas a los locales, que ganaron la batalla mental y la del marcador para llevarse los dos puntos.

Tenía un problema Nando González con la posición de extremo derecho con las bajas de Rubén Sánchez y Gael Blanco y lo solventó colocando ahí a una figura poco habitual en una zona tan abierta: Gabi Navarro. Su posición habitual, la de lateral derecho, la ocupó Javi Rodríguez de inicio, pero Nando quiso aprovechar el hecho de que el valenciano sea zurdo para situarlo en el extremo, donde ya actuó la temporada pasada con Alicante.

El OAR se encontró con una superioridad tempranera, pero también lo hizo con un inspirado Jorge Broto bajo los palos. Eivissa tuvo una mejor salida en ambos lados de la pista. De hecho, y pese a contar con dos superioridades, el OAR llegó al minuto ocho de juego con un 1 en su casillero. Tuvo que ser Javi Rodríguez en una transición defensa-ataque el que rompiera la sequía coruñesa.

Pero el tanto del ubetense no consiguió que la tónica del partido cambiara. Jorge Broto continuaba desbaratando opciones oaristas en la portería y sus compañeros seguían acertando en ataque para mantener la ventaja en el marcador. Una vez más, la reacción coruñesa llegó desde la defensa, que volvió a permitir correr en ataque para marcar a la contra.

Pero precisamente en defensa estaba muy serio el equipo balear, que a base de ayudas sobre la primera línea herculina evitó durante un buen rato que la pelota llegara hasta la segunda. Por si fuera poco, cuando el OAR consiguió penetrar esa línea defensiva, se siguió encontrando con Jorge Broto, que con cerca de diez paradas (y un gol) volvió locos a los coruñeses y mantuvo la ventaja de su equipo de cara al descanso en un 16-11.

Conato de reacción

Eivissa volvió a salir mejor a la pista tras el paso por los vestuarios. Tanto fue así que consiguió aumentar su diferencia hasta los siete de ventaja (21-14) con un parcial de salida de 5-3 que obligó a Nando González a pedir tiempo muerto para intentar frenar esa racha negativa.

Pero no estaba siendo el día del OAR. Los herculinos no tuvieron su habitual intensidad defensiva y concedieron más lanzamientos fáciles a su rival de lo que viene siendo normal en ellos. Además, en la parcela ofensiva, la pelota no se movía con fluidez y no llegaba a la segunda línea, lo que provocó una buena cantidad de pérdidas, malos lanzamientos y faltas en ataque.

Todo equipo necesita un líder en los momentos más duros y ese fue Álex Malid para el OAR. Ex precisamente del Eivissa, se erigió como un muro defensivo para provocar varias pérdidas baleares. En ataque, Nando González optó por dar entrada a un séptimo hombre y jugar a portería vacía, con lo que consiguió reducir la diferencia a cuatro goles a falta de quince minutos. Pero esa estrategia tuvo su cara oscura dos minutos después, cuando Eivissa recuperó la ventaja de siete goles con varios tantos de campo a campo.

Eivissa no bajó el pistón ni en ataque ni en defensa y el OAR no fue capaz de igualar ese nivel de intensidad, mermado también a nivel mental por las intervenciones de Jorge Broto. En el otro lado de la pista Eivissa tampoco falló y amplió su ventaja hasta los dobles dígitos, algo que el OAR no pudo revertir para acabar cayendo por un abultado 36-24.

A pesar de la derrota, el equipo coruñés se mantiene en puestos de fase de ascenso a Asobal, aunque cae hasta la quinta posición con 26 puntos. Por detrás se acerca el propio Eivissa y el Benidorm, ambos con 24 puntos. El próximo rival del OAR será el filial del Barcelona, a quien recibirá el sábado que viene, 28 de febrero, a las 19.00 horas en el San Francisco Javier.