Rubén Sánchez se rompe el cruzado y estará 10 meses de baja

Rubén Sánchez se prepara para lanzar a portería contra Alcobendas Carlota Blanco

La mala suerte de las lesiones sigue persiguiendo al Attica 21 Hotels OAR Coruña. El último en caer ha sido Rubén Sánchez, que se tuvo que retirar de la pista durante el choque contra Soria del pasado sábado tras un mal apoyo en un contragolpe. El jugador madrileño fue sometido a las pruebas pertinentes, que han determinado finalmente una rotura en el ligamento cruzado de su rodilla derecha con afectación al menisco interno.

Un 7 metros de Alberto Roldán con el reloj a cero da la victoria al OAR contra Soria (30-29) Más información

Rubén Sánchez, que llevaba 28 goles en 16 partidos, estará, como mínimo, diez meses de baja, por lo que no volverá a jugar esta temporada con el OAR. La suya es la tercera lesión grave de rodilla que sufre el equipo en el último año. El primero fue Joel Rábade la temporada pasada, al que siguió Pablo Moral al inicio de la presente.

La baja del madrileño deja algo en cuadro el extremo derecho para el OAR. En la plantilla solo se contaba con el propio Rubén y con Gael Blanco para esa posición, pero justamente Gael se encuentra también lesionado tras sufrir una rotura en el abductor hace un par de semanas que le ha hecho perderse los dos últimos partidos.

El pontevedrés está ya en la fase final de su recuperación, pero su vuelta no se espera hasta, como mínimo el partido contra Sinfín el próximo 8 de marzo. Esta misma semana podría reaparecer otro jugador que venía siendo importante en la rotación de Nando González como es el especialista defensivo Álex Conde, también de baja los dos últimos encuentros por problemas musculares.

El OAR alcanza la cifra mágica por la permanencia Más información

Ante esta situación, el OAR se plantea acudir al mercado de fichajes en busca de algún refuerzo que apuntale su plantilla de cara al último tercio de temporada, pero el club no va a forzar la máquina. El plazo para incorporar jugadores finaliza en abril, pero solo pueden llegar procedentes de Primera Nacional o Asobal, a lo que se añade la complicación de competir en el mercado contra otros equipos de Plata también necesitados y en pelea por sus propios objetivos.

Durante la segunda parte del encuentro contra Soria y ante las ausencias de Rubén y Gael, Nando González optó por colocar a Luis Horcajada (extremo izquierdo como posición natural) en su posición. A pesar de ser diestro, el madrileño aportó su grano de arena a la victoria oarista con varios goles de vital importancia en el encuentro. Una solución que, ante las lesiones, el OAR podría tener que repetir este sábado en Ibiza. Otras opciones para esa posición podrían ser el también extremo izquierdo Pepe Mora, el central Alberto Roldán o recurrir al equipo juvenil.

La victoria contra Soria, sumada a la derrota de San Pablo Burgos con Alcobendas, dejó al OAR como cuarto clasificado con 26 puntos en su casillero. Una posición más que privilegiada que da acceso a la fase de ascenso a Asobal. Además, en estos momentos el equipo herculino cuenta con un margen de tres puntos sobre el principal perseguido del grupo de playoff, el Anaitasuna, que suma 23.