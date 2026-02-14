Un 7 metros de Alberto Roldán con el reloj a cero da la victoria al OAR contra Soria (30-29)

Luisma de Goya celebra un gol contra Soria Germán Barreiros

Le costó más de lo esperado, pero el Attica 21 Hotels OAR Coruña consiguió una nueva victoria por 30-29 contra un combativo Soria. Tras una primera parte sólida de los coruñeses y una gran salida del descanso se vieron ocho arriba. Pero los visitantes se pusieron el mono de trabajo en defensa y se inspiraron en ataque para llegar con empate a los últimos diez segundos, donde un 7 metros de Alberto Roldán decidió para el OAR.

Llegó Soria al San Francisco Javier sin uno de sus jugadores más importantes, un Marquinhos que pese a llevar varias semanas lesionado, sigue siendo el tercer máximo goleador de la categoría con 121 tantos. En los dos primeros ataques del partido fueron protagonistas los porteros. Felipe García para Soria y Mile Mijuskovic para el OAR detuvieron esos lanzamientos iniciales.

La defensa y la primera línea del OAR empezaron a carburar y permitieron a los locales conseguir un parcial de 4-1 con el que se llegó al minuto cinco. Felipe Garcia detuvo bajo palos momentáneamente el caudal ofensivo coruñés, pero sus compañeros no estaban finos de cara a portería. De hecho, muchos de sus lanzamientos no llegaban ni siquiera a dirigirse entre los tres palos ante la intensa defensa oarista.

El gran primer tramo del OAR en el partido llegó desde atrás, donde dificultaron cada acción ofensiva de sus rivales forzando malos lanzamientos, faltas en ataque, avisos de pasivo y pérdidas. Esa solidez defensiva permitió a los locales mantener un margen de goles durante un tramo en el que su ataque se atascó ligeramente.

Sin embargo, dos contras culminadas por los extremos Luis Horcajada y Rubén Sánchez pusieron el 9-4 en el marcador del San Francisco Javier. Con 11-7 llegó la primera superioridad del partido, que fue favorable al OAR. Dos minutos en los que los locales ampliaron su ventaja hasta el 14-8 gracias a los goles de Álex Chan, Sergio Torío y Luis Horcajada.

El tramo final de la primera parte dejó la mala noticia de la lesión de Rubén Sánchez. El extremo derecho oarista hizo un mal apoyo en una contra y se llevó la mano a su rodilla derecha, tras lo que tuvo que ser ayudado del doctor Carlos Lariño para salir de la pista. En esos últimos minutos, sus compañeros consiguieron dejar el marcador en un 15-10 de cara al tiempo de descanso.

Emoción hasta el final

Ante la baja de Rubén, único extremo derecho puro en la convocatoria, Nando González optó por colocar en esa posición a Luis Horcajada tras el tiempo de descanso y dejar el carril izquierdo para Pepe Mora. Con Alberto Roldán, Javi Rodríguez y Luisma de Goya en la primera línea, el ataque empezó a fluir y encontrar a la segunda en posiciones francas de lanzamiento, lo que permitió ampliar la ventaja local en los primeros minutos hasta el 20-12, resultado con el que Soria pidió tiempo muerto.

Un parón que le sirvió al equipo visitante para firmar un parcial de 1-4 y que en este caso fuera Nando González quien se viera obligado a parar el encuentro. Poco después, Soria se vio con superioridad tras la exclusión de Luisma de Goya, pero el OAR recuperó la intensidad defensiva que había perdido para mantener cuatro goles de ventaja en el electrónico. Sin embargo, Soria no se rendía y con un nuevo parcial se puso a tan solo dos goles de distancia a falta de 17 minutos para el final. El cambio en la portería, donde entró Francisco Revuelta, estaba también dando sus frutos a los visitantes.

Tras una salida espectacular a la segunda mitad, el OAR se atascó en ataque, todo lo contrario que su rival. Soria estaba encontrando con relativa facilidad a su segunda línea y, como añadido, Brais Martínez no erraba desde los siete metros.

A falta de ocho minutos el marcador era de 25-24 y todo estaba por decidir. Llegó entonces una polémica exclusión del capitán Diego Martínez, pero un gol de Gabi Navarro mantuvo al OAR por delante en esos dos minutos.

Soria empató a dos minutos del final y en el siguiente ataque el OAR se volvió a atascar contra la gran defensa visitante para acabar perdiendo el balón. Mile Mijuskovic sacó una gran mano para mantener vivo a su equipo y en el otro lado del campo Luis Horcajada anotó por el primer palo. Los visitantes pidieron tiempo muerto con 25 segundos por delante. 25 segundos que el OAR debía defender a muerte si quería sumar dos puntos.

Soria movió bien la bola y el balón le llegó a a Brais Martínez en el extremo, desde donde no falló. Al OAR le quedaron nueve segundos y un ataque para intentar ganar. Nando González paró el partido para ordenar a los suyos y Javi Rodríguez fue el encargado de jugarse el último lanzamiento. El 21 oarista recibió una falta y los colegiados decretaron siete metros. Alberto Roldán, ya con el tiempo cumplido, fue el encargado de ejecutarlo y el central no falló para dar así la victoria al OAR por 30-29.

Dos puntos que dejan a los coruñeses con un total de 26 en su casillero, empatados en la cuarta posición con un San Pablo Burgos que cedió contra el colista Alcobendas. Los herculinos siguen así una semana más en puestos de promoción de ascenso a Asobal.