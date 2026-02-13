El OAR alcanza la cifra mágica por la permanencia

Gabi Navarro lidera una contra del OAR contra Oviedo Carlota Blanco

Tras regresar a División de Honor Plata 17 años después, el Attica 21 Hotels OAR Coruña tuvo claro su objetivo de cara a la temporada 2025-26 desde el principio: conseguir la permanencia en la categoría.

"Estamos intentando formar una plantilla muy competitiva que nos permita tener cierta confianza en que vamos a conseguir el objetivo, que es la permanencia. Y desde la permanencia consolidar al club en esa categoría", afirmó el presidente oarista, Carlos Resch durante una entrevista con DXT Campeón. Un discurso que repitió en la presentación del equipo: "El objetivo en la 2025-26 no puede ser otro que la permanencia. Somos un equipo que acaba de ascender y que tiene que consolidar la categoría. Si conseguimos la permanencia rápido, nos marcaremos otros objetivos".

Pues parece que, tras 19 jornadas, ha llegado ese momento de marcarse "otros objetivos" para el OAR. El equipo herculino es ahora mismo el quinto clasificado de la liga con 24 puntos en su casillero, una cifra que ha sido mágica en las dos últimas temporadas, ya con el nuevo formato de competición.

Sin ir más lejos, hace menos de un año que Proin Sevilla y Agustinos Alicante se salvaron precisamente con esa cantidad exacta de puntos, 24. Curiosamente dos equipos que en estos momentos ocupan la primera y la tercera plaza, respectivamente, y son de los máximos favoritos para subir a Asobal. La temporada anterior, la 2023-24, el Novás se salvó con 25 puntos, los mismos que hizo un Oviedo que terminó bajando a Nacional ese curso.

El OAR está siendo la gran sorpresa de esta temporada en la segunda categoría del balonmano español. No hay que olvidar que se trata de un equipo recién ascendido que había pasado sus últimos 17 años de vida en Primera Nacional. La temporada que están firmando los coruñeses no entra dentro de la normalidad para un debutante en la categoría y es que duplica los puntos que llevan otros recién ascendidos (24 frente a 12) como Soria, Zaragoza u Oviedo, todos ellos en puestos de descenso.

Construir desde la defensa

En 19 partidos, el OAR ha encajado 512 goles, lo que supone una media de 26,95 por encuentro. Se trata del tercer mejor dato defensivo de toda la División de Honor Plata y ahí está una de las claves del buen rendimiento del equipo herculino hasta el momento. Nando González incide en cada partido en ganar desde la defensa, en construir ataques desde el otro lado de la cancha para así poder salir en rápidas contras.

Juan Fernández, profesor de la UDC y exentrenador del OAR, concuerda con esa visión: "Después del partido contra Oviedo hablaba con Carlos (Resch) y le dije que el partido había sido cómodo porque en defensa siguen quitando un superávit para los errores que después producen en otras fases del juego. Creo que ahí también la arquitectura del grupo es muy buena y que la aportación de la portería está incluso a veces por encima de lo esperado. Eso te da un superávit para que puedas fallar o no estar muy lúcido en ataque".

En el buen rendimiento de este inicio de 2026 está teniendo parte de culpa el último fichaje del equipo, un Javi Rodríguez que acumula 16 goles en cuatro partidos pese a haberse quedado a cero contra Burgos. "Quizá lo que falta es meter un fichaje tan importante como el de Javi en el esquema. Son jugadores con personalidad, que miran portería e importantes en el equipo. Hay que armonizar todo eso y ver cuáles son las mejores combinaciones tácticas", explica Juan.

El extécnico oarista va un paso más allá con las 'carencias' del OAR y se atreve a aventurar cuáles son, en su opinión, los puntos que debe trabajar el equipo para mantener (o mejorar) el rumbo: "Me atrevería a decir que tienen que aumentar un poco la velocidad del juego. Necesitan tener más fluidez en la circulación, abusar menos del uno contra uno y del bote reiterado. Si ves que un equipo es capaz de nutrir a su segunda línea en situaciones cómodas de finalización, es que el juego tácticamente está fluyendo. Si los balones llegan a los extremos y los pivotes, es que la primera línea está generando juego. Estoy seguro de que en cuanto consigan esa fluidez, que el cuerpo técnico lo va a conseguir, este equipo va a mirar hacia arriba".

Nuevas miras

Con la permanencia prácticamente sellada, puede ser el momento de que el OAR se tenga que plantear nuevas miras. Aunque dentro del club está instaurada, con muy buen criterio, la filosofía del 'partido a partido', la realidad es que los resultados hasta el momento de esta temporada invitan a soñar a lo grande.

El equipo ocupa un quinto puesto que daría acceso a final de temporada a la fase de ascenso a Liga Asobal. Pensar ahora mismo en un segundo ascenso consecutivo es una quimera, pero los sueños, sueños son. Los números dicen que esos puestos son alcanzables. El primero (ahora a ocho puntos de distancia) sube directo y se presenta imposible de lograr, aunque el OAR consiguió ocuparlo tras su victoria en Agustinos. Sin embargo, esos puestos de playoff (entre el segundo y el quinto) se presentan como un objetivo idílico a la par que realista en cuanto a datos.

"Hace mucho tiempo que el objetivo del OAR no era salvar la categoría. Creo que tienen plantilla claramente para estar entre los seis mejores. Es la realidad. La directiva ha trabajado para tener un plantillón este primer año y, no sé si motivado por el exceso de asegurar la categoría, acabaron una plantilla que tiene que mirar hacia arriba", afirma Juan.

"Queda un mundo todavía, muchos puntos en juego y hay una igualdad importante entre los seis primeros. Creo que está todo muy abierto, que se han hecho las cosas muy bien desde el punto de vista de apuntalar el equipo. Hora se trata de que el cuerpo técnico mueva bien esta piezas maravillosas que tiene y que logra armonía en el vestuario y en el campo para que esta sinfonía sea perfecta", añade el exentrenador oarista. "No se le pudo poner la guinda a la primera vuelta, pero estoy seguro de que se la van a poner a la segunda. Van a estar en playoff y colocados en una buena posición para tener un cruce más asequible. Estoy absolutamente convencido", sentencia.