Victoria del OAR en Málaga para afianzarse en el 'top' 5 (25-30)

Una acción del Málaga-OAR Bm Ciudad de Málaga

Defensa y portería. Esa fue la fórmula del éxito del Attica 21 Hotels OAR Coruña para doblegar al Ciudad de Málaga (25-30) en un partido en el que el conjunto herculino fue de menos a más. Con un gran Mijuskovic, y los goles de Freitas -siete- y Javi Rodríguez -seis-, la escuadra coruñesa consiguió una trabajada victoria.

Recuperó la titularidad bajo los palos Mile Mijuskovic tras dos jornadas consecutivas siendo Isra Marín el portero titular. Málaga hizo el primer gol por medio de Arca aprovechando un resbalón de Chan y saliendo a la contra, mientras que Pol Amores no tardó en firmar su primera parada del encuentro.

La exclusión de Álex Malid dejó al OAR en inferioridad de manera temprana, pero supieron mantenerse a tiro con 3-2 en un marcador que igualó Luis Horcajada en cuanto se recuperó el siete contra siete. Los coruñeses se volvieron a quedar en inferioridad, pero fueron justo esos dos minutos los que les sirvieron para recuperar los dos goles de ventaja que había conseguido Málaga.

El OAR buscaba con ansia a Diogo Freitas en la posición de pivote, una estrategia que les salió bien en varias ocasiones durante los primeros minutos para conseguir varios goles, siete metros e incluso exclusiones a través del portugués. También empezaban a carburar otros jugadores clave como Mile Mijuskovic o Álex Chan para lograr la primera renta de dos tantos para el OAR con el 8-10.

La sociedad Chan-Freitas seguía siendo fructífera para los herculinos y esos fueron los dos únicos puestos que Nando González casi no varió en ataque durante la primera mitad, la cual acabaron con cinco goles cada uno. Además, el OAR dio un paso hacia delante en el aspecto defensivo con un punto más de intensidad que les permitió llegar al tiempo de descanso con ventaja de 11-14 en el marcador.

Contundencia

La segunda parte empezó con el mismo guion: una más que sólida defensa del conjunto herculino, provocando varias pérdidas en los anfitriones, y esta vez con Roldán liderando el ataque. Por si fuera poco, un fly del propio Roldán para Javi Rodríguez puso por primera vez una ventaja de cuatro goles en el marcador.

No bajó los brazos el equipo malagueño, que gracias a las paradas de Amores consiguió dejar al OAR más de seis minutos sin anotar. Una sequía que rompió Gabi Navarro con un gran gol desde los nueve metros en superioridad.

Dos imprecisiones en ataque del cuadro coruñés hicieron que el partido se ajustara más de lo deseado (18-20, min. 43), lo que forzó a Fernando González a parar el encuentro. Y de nuevo apareció Navarro para dar calma y frenar los intentos de remontada, que refrendó Javi Rodríguez con un gol de contrataque.

Con un Málaga herido, el equipo herculino aprovechó para seguir abriendo brecha en el marcador. Un parcial de 1-5 en apenas tres minutos dejó casi sentenciado el encuentro. Pero no bajó los brazos la escuadra malagueña, que optó por defender 5:1 para provocar pérdidas del OAR.

De poco sirvió el cambio, ya que Navarro se encargó de encontrar espacios con sus penetraciones desde el lateral. Además, Mijuskovic se hizo grande en la portería impidiendo cualquier intento de acercamiento en el marcador del Málaga. De esta manera, el OAR amarró la victoria por 25-30 y prácticamente la permanencia, ya que se sitúa en quinta posición (puesto de fase de ascenso) con 24 puntos en 19 jornadas.