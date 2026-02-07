El OAR visita al Málaga y su portería de élite

Alberto Roldán lanza a portería contra Málaga Germán Barreiros

El Attica 21 Hotels OAR Coruña quiere volver a ser un equipo temido lejos del San Francisco Javier y eso pasa por ganar esta tarde (18.00 horas) al Ciudad de Málaga en Los Olivos. El equipo herculino empezó la temporada de su regreso a División de Honor Plata como un tiro jugando de visitante. Su primera derrota lejos de A Coruña no llegó hasta la jornada catorce, cuando cayeron por 38-29 contra Anaitasuna.

Hasta entonces, el OAR había sumado trece puntos de los catorce posibles a domicilio, incluyendo pabellones difíciles como el de Oviedo, Barça B, Benidorm o Agustinos. Tras caer en Anaitasuna, los coruñeses repitieron resultado negativo frente a Burgos, una mini mala racha como visitantes que tratarán de revertir en su partido de hoy. “En la primera mitad de liga nos hemos desenvuelto mejor fuera de casa a nivel de puntuación que en nuestra casa”, admite el entrenador oarista, Nando González. “Una de las cosas que les pedíamos a los chicos en este inicio de año era que teníamos que mejorar los números de casa y se está empezando a hacer. Y fuera de casa tenemos que ser competitivos, eso está claro”, añade el preparador.

El OAR, como viene siendo habitual, tan solo tendrá las bajas de Joel Rábade y Pablo Moral, ambos con lesiones de larga duración. El resto de la plantilla está a disposición del técnico, aunque tanto él como los elegidos para formar la convocatoria en el duelo de hoy ya se encuentran en Málaga desde ayer por la tarde. Por su parte, Málaga ya no podrá contar con el canterano Roberto Muñoz, que salió del club por motivos laborales, ni con el lateral Caué Martins, cuya salida fue comunicada por el club andaluz esta misma semana.

“Es un equipo que está en los puestos de abajo, pero que tiene una plantilla que no corresponde a la clasificación. Por lo que sea, no se les está dando, pero que no se nos olvide que es un equipazo con gente con experiencia internacional y una de las mejores porterías de la categoría”, analiza Nando. Precisamente esa portería, ocupada por Pol Amores y el cullerdense Jorge Villamarín, fue un verdadero quebradero de cabeza para el OAR en el partido de la primera vuelta en el San Francisco Javier. El equipo herculino fue por detrás durante todo el encuentro, pero finalmente consiguió empatar a 29 y sumar un punto para su casillero.

Ambos equipos buscarán redimirse y hacer que el resultado caigo de su lado en esta ocasión, aunque llegan en dinámicas muy diferentes. El OAR ha ganado dos de sus tres partidos en 2026, mientras que el Málaga acumula seis derrotas consecutivas. “Juegan en su casa y, a medida que pasan las jornadas, son flotadores a los que se tienen que agarrar sí o sí si quieren permanecer en la categoría. Eso los hace aún más peligrosos, pero nosotros también nos jugamos el seguir estando en la parte de arriba de la clasificación. Va a ser un partido que se decidirá en los pequeños detalles. Tenemos que no perder nuestras señas de identidad, defender mucho, controlar su contacto y ser efectivos y verticales en ataque”, sentencia Nando.

El partido entre el Bm Ciudad de Málaga y el Attica 21 Hotels OAR Coruña se podrá seguir a través del canal de YouTube de Mudarra Media a partir de las 18.00 horas de hoy sábado.