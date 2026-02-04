Álex Chan se queda a cero por primera vez con el OAR

Álex Chan trata de escapar de la defensa de Oviedo Carlota Blanco

Álex Chan llegó al Attica 21 Hotels OAR Coruña el pasado verano como uno de los fichajes estrella del proyecto herculino en su regreso a División de Honor Plata 17 años después. El pontevedrés llegó al equipo para compartir el puesto de central con un jugador que fue capital en la consecución del ascenso la temporada pasada, como es Alberto Roldán.

Chan cayó de pie desde el primer momento y entre los cuatro primeros partidos de liga (los dos primeros ante sus exequipos, Cisne y Burgos), consiguió marcar 29 goles. Internacional con la selección de Estados Unidos, dio otro aire sobre la pista al OAR, dirigiendo el juego herculino desde la primera línea del ataque y encontrando lanzamientos complicados entre los defensores rivales.

La temporada de Álex Chan estaba siendo una constante a nivel anotador, consiguiendo marcar al menos tres goles en todos los encuentros de liga. Pero el partido de hace dos fines de semana en el Plantío contra Burgos ya supuso la primera vez que se quedó en una cifra inferior con tan solo dos. A pesar de ello, el pontevedrés era el único jugador de la plantilla oarista junto a Gabi Navarro que había conseguido ver puerta en todos los partidos de la temporada.

Pero la racha de Chan llegó a su fin el pasado sábado durante el duelo ante Oviedo en el San Francisco Javier, donde no fue capaz de convertir ninguno de sus lanzamientos, incluido un 7 metros que le detuvo Juan Prieto. El equipo asturiano realizó una gran labor defensiva en general sobre el ataque oarista, pero en particular sobre el que es su máximo goleador del curso.

A pesar de haberse quedado en blanco en la última jornada, Chan es el jugador que más veces ha conseguido perforar las redes de las porterías rivales en estas 18 jornadas, en las que suma 94 goles, una media de 5,22 por encuentro. Una cifra que, a nivel global en la liga, le sitúa en el octavo puesto de la tabla de anotadores que lidera Luis Gustavo da Silva, de Sinfín, con 123 goles. En la clasificación particular del OAR, al pontevedrés le acompañan en el top 3 Gabi Navarro con 78 y Diogo Freitas con 73.

Todos ellos tendrán una nueva oportunidad de ampliar esas cifras este mismo sábado, cuando el OAR visitará la pista del Málaga a partir de las 18.00 horas. El equipo andaluz ocupa la penúltima plaza de División de Honor Plata con ocho puntos en su casillero. Un equipo al que los coruñeses no consiguieron ganar en la primera vuelta, ya que empataron a 29 en el San Francisco Javier. Un partido en el que destacaron precisamente los dos centrales oaristas, que sumaron trece goles entre los dos: siete para Alberto Roldán y seis para Álex Chan.