Partido trampa para el OAR contra Oviedo

Las clasificaciones, a veces, engañan. Ese es un mantra bastante habitual en el deporte de élite y uno que dentro del Attica 21 Hotels OAR Coruña se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de esta temporada 2025-26, la más reciente de ellas esta misma semana durante la preparación del partido de este sábado (19.00 horas) contra el Confía Base Oviedo en el San Francisco Javier.

El equipo asturiano, que ya no podrá contar con Mikel Galán, ocupa el puesto número doce de la tabla clasificatoria con doce puntos, superando en tan solo dos los puestos de descenso a Nacional, y tan solo ha sido capaz de ganar tres encuentros en lo que va de temporada. Sin embargo, las sensaciones ovetenses, sobre todo en los últimos dos meses, están siendo bastante buenas a pesar de las lesiones. Tan solo una de sus derrotas ha sido abultada, la que sufrieron en El Plantío contra San Pablo Burgos, pero en el resto los resultados fueron ajustados.

“Es un equipo que nunca baja los brazos, le da igual ir perdiendo de siete, de ocho o de nueve. Ellos reman y reman hasta llegar a la orilla. Compiten durante 60 minutos, se pegan a la cancha y no se rinden nunca. Vienen en buena dinámica y son un equipo bastante peligroso”, analiza Nando González, técnico oarista.

El preparador cántabro podrá contar esta tarde con su plantilla al completo, a excepción de los dos lesionados de larga duración: Joel Rábade y Pablo Moral. Tras sufrir una dura derrota sobre la bocina la semana pasada a domicilio ante Burgos, el OAR quiere encomendarse al San Francisco Javier para recuperar la senda de la victoria y acercarse al objetivo de los 24 puntos que certificarían la permanencia de manera casi matemática para ellos. “Es importante que ayude la grada y no me cabe duda de que lo hará”, afirma Nando.

En sus filas, Oviedo cuenta con Elian Goux, uno de los siete jugadores que han conseguido superar ya el centenar de goles esta temporada en la categoría (107). Sin embargo, para Nando el peligro del equipo asturiano reside en que “hay un trabajo conjunto muy bueno”. “Debemos estar muy alertas, tener una defensa sólida, solidaria, agresiva y no perderle la cara al partido independientemente del marcador. Tenemos que competir los 60 minutos, no nos vale con 58 o 59, tienen que ser los 60 porque el rival así lo exige”, sentencia el entrenador oarista en la previa de un encuentro que podría situar a los coruñeses con 22 puntos.