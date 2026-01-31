Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

Partido trampa para el OAR contra Oviedo

Los coruñeses quieren recuperar la senda de la victoria ante un equipo que se agarra a los partidos como pocos en la liga

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
31/01/2026 04:00
Una acción ofensiva de Diego Martínez durante el derbi contra el Cisne en el San Francisco Javier
Una acción ofensiva de Diego Martínez durante el derbi contra el Cisne en el San Francisco Javier
Patricia G. Fraga
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Las clasificaciones, a veces, engañan. Ese es un mantra bastante habitual en el deporte de élite y uno que dentro del Attica 21 Hotels OAR Coruña se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de esta temporada 2025-26, la más reciente de ellas esta misma semana durante la preparación del partido de este sábado (19.00 horas) contra el Confía Base Oviedo en el San Francisco Javier.

Sergio Sarasola durante el Soria-OAR de esta temporada

Sergio Sarasola vuelve a recibir a su pasado

Más información

El equipo asturiano, que ya no podrá contar con Mikel Galán, ocupa el puesto número doce de la tabla clasificatoria con doce puntos, superando en tan solo dos los puestos de descenso a Nacional, y tan solo ha sido capaz de ganar tres encuentros en lo que va de temporada. Sin embargo, las sensaciones ovetenses, sobre todo en los últimos dos meses, están siendo bastante buenas a pesar de las lesiones. Tan solo una de sus derrotas ha sido abultada, la que sufrieron en El Plantío contra San Pablo Burgos, pero en el resto los resultados fueron ajustados. 

“Es un equipo que nunca baja los brazos, le da igual ir perdiendo de siete, de ocho o de nueve. Ellos reman y reman hasta llegar a la orilla. Compiten durante 60 minutos, se pegan a la cancha y no se rinden nunca. Vienen en buena dinámica y son un equipo bastante peligroso”, analiza Nando González, técnico oarista.

El preparador cántabro podrá contar esta tarde con su plantilla al completo, a excepción de los dos lesionados de larga duración: Joel Rábade y Pablo Moral. Tras sufrir una dura derrota sobre la bocina la semana pasada a domicilio ante Burgos, el OAR quiere encomendarse al San Francisco Javier para recuperar la senda de la victoria y acercarse al objetivo de los 24 puntos que certificarían la permanencia de manera casi matemática para ellos. “Es importante que ayude la grada y no me cabe duda de que lo hará”, afirma Nando.

En sus filas, Oviedo cuenta con Elian Goux, uno de los siete jugadores que han conseguido superar ya el centenar de goles esta temporada en la categoría (107). Sin embargo, para Nando el peligro del equipo asturiano reside en que “hay un trabajo conjunto muy bueno”. “Debemos estar muy alertas, tener una defensa sólida, solidaria, agresiva y no perderle la cara al partido independientemente del marcador. Tenemos que competir los 60 minutos, no nos vale con 58 o 59, tienen que ser los 60 porque el rival así lo exige”, sentencia el entrenador oarista en la previa de un encuentro que podría situar a los coruñeses con 22 puntos.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Yeremay, frente a la Cultural Leonesa

La crónica | Una genialidad derrite León y aúpa al Dépor al segundo puesto
Israel Zautúa
Otero, delantero del Arteixo, persigue a Díaz, central del Lugo B

Los viejos rockeros del Arteixo nunca mueren (3-1)
Santi Mendoza
Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Cerdanyola

El Liceo sigue metiendo presión en cabeza de la OK Liga con su novena victoria seguida
María Varela
Silva-Montañeros, en el partido de la primera vuelta disputado en septiembre

La previa | Montañeros y Silva buscan un refuerzo positivo en el derbi coruñés
Santi Mendoza