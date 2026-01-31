La paciencia y la defensa dan al OAR su décima victoria de la temporada (26-21)

Pepe Mora se prepara para lanzar a portería contra Oviedo Carlota Blanco

La defensa fue la tónica dominante en el regreso del Attica 21 Hotels OAR Coruña a la senda de la victoria (26-21) contra Confía Base Oviedo en el San Francisco Javier. Tras una primera parte igualada, los coruñeses se convirtieron en un muro defensivo. A pesar de la falta de acierto inicial tras el descanso, el OAR tuvo paciencia y los goles terminaron llegando, así como una nueva victoria, la décima de la temporada.

El Liceo sigue metiendo presión en cabeza de la OK Liga con su novena victoria seguida Más información

Novedades en el siete inicial del OAR, que mantuvo a Isra Marín bajo palos, pero introdujo a Javi Rodríguez en el lateral izquierdo en detrimento del capitán Diego Martínez. En el puesto de central actuó de inicio un Alberto Roldán que inauguró el marcador con un siete metros que él mismo había provocado. En defensa, Nando González optó desde el principio por el doble especialista con Malid y Conde en el centro de la zaga.

Precisamente la intensidad defensiva fue la gran protagonista de los primeros compases en ambas áreas, donde costaba un mundo encontrar el más mínimo hueco para lanzar a portería. Tanto fue así, que el resultado tras diez minutos de juego era de tan solo empate a dos, en parte también por culpa de unos inspirados Isra Marín y Juan Gamallo.

Oviedo consiguió su primera ventaja y la empresa se complicó todavía más para el OAR con las exclusiones casi simultáneas de Javi Rodríguez y Luis Horcajada. En esos minutos de desventaja, los locales vieron como sus rivales se alejaban hasta el 3-5, un daño menor teniendo en cuenta la adversidad a la que se enfrentaron. Gabi Navarro se puso el mono de trabajo y sacó a pasear el látigo que tiene por brazo izquierdo para sumar tres tantos seguidos que acercaron a su equipo en el marcador.

Diogo Freitas hizo el 6-6, pero Oviedo estuvo muy certero en la acción de contragol para recuperar la ventaja de manera inmediata. Poco después empezó el show de Eli Goux, que consiguió seis tantos en la primera mitad. El internacional argentino, uno de los máximos goleadores de la liga, comenzó a lanzar cañonazos desde su casa a una velocidad estratosférica antes los que Isra Marín no podía hacer nada.

El partido creció en acierto, pero eso no implicó, ni mucho menos un bajón en la intensidad general. El OAR puso una marcha más y fue capaz de encontrar a sus extremos para ponerse dos arriba en el tramo final de la primera parte, que terminó con 13-12 en el marcador.

El muro

La segunda parte comenzó con imprecisiones, sobre todo por parte del OAR en ataque. Los coruñeses tuvieron varios lanzamientos claros, pero o no llegaron a acertar entre los tres palos o se encontraron con Gamallo. Para colmo, en una de esas paradas del portero rival, Álex Chan se ganó la exclusión por protestar un empujón (que recibió) durante su acción de tiro. Los locales se siguieron encontrando con una pared en la portería rival, donde Juan Gamallo estaba inspirado sacando paradas de mucho mérito, incluso a un siete metros de Álex Chan.

Se repitió el guion del inicio del partido y hubo que esperar hasta el minuto 38:26 para ver el primer tanto tras el descanso, obra de Pepe Mora para los locales. Una acción que forzó el tiempo muerto de un Oviedo que no encontraba la manera de llegar con claridad a la portería de Mile Mijuskovic por culpa del gran hacer de la línea defensiva oarista, capitaneada por un rocoso Álex Malid.

A pesar de ese primer acierto de Pepe Mora, los coruñeses parecían gafados de cara a portería tras el paso por vestuarios. El propio extremo izquierdo se encontró poco después, de nuevo, con Gamallo y luego con el larguero. Fue entonces cuando Oviedo se quedó con cinco jugadores sobre la pista tras dos exclusiones, una circunstancia que, ahora sí, el OAR supo aprovechar para escaparse hasta el 16-13 con dos goles de Javi Rodríguez.

La defensa herculina estaba siendo espectacular. Casi no permitían tiros a sus rivales y pasados 16 minutos de segunda parte solo habían recibido un gol. El problema era que en ataque no le estaban saliendo las cosas. Oviedo cuajaba también una gran actuación defensiva, pero entonces aparecieron Alberto Roldán con un siete metros y Gabi Navarro con un tiro lejano para poner el +4 a falta de diez minutos.

Bajo palos se erigió la figura de Mile Mijuskovic, que evitó en dos defensas seguidas que Oviedo se volviera a acercar, aunque nada pudo hacer ante la contra de Eli Goux que puso el 19-16 u forzó el tiempo muerto de Nando González. Fue el momento también de Luis Horcajada. El extremo izquierdo del OAR consiguió dos goles seguidos que dieron alas a su equipo de cara al final del encuentro. Oviedo no se dejó ir y luchó hasta el final buscando acciones rápidas de contragol, pero el OAR, ahora sí, acertaba en la fase ofensiva del juego.

Los asturianos lo intentaron hasta el final, pero la renta era ya demasiado amplia y el OAR se quedó la victoria con un marcador de 26-21. Dos puntos más que sitúan a los coruñeses con un total de 22 en 18 jornadas, en la zona alta de la tabla y con el objetivo de la salvación casi sellado.