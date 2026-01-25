Un gol de Malo en el último instante tumba al OAR en Burgos (24-23)
El equipo coruñés ganaba por una diferencia de seis goles a falta de trece minutos en la pista de uno de los favoritos al ascenso
El OAR Coruña, que ganaba por seis goles a trece minutos del final, se quedó sin premio en Burgos en el último instante. Se le fue de las manos un partido que tenía dominado y encarrilado. Pero se dejó esa ventaja por el camino en el tramo decisivo del choque ante un UBU San Pablo que creyó en sus posibilidades y se aprovechó de los nervios y las imprecisiones de los pupilos de Fernando González para ganar sobre la bocina con un gol de Malo desde nueve metros y por toda la escuadra del marco defendido por Israel Marín. Final cruel y duro de asimilar para la escuadra herculina, que estuvo a punto de asaltar la pista de uno de los favoritos al ascenso.
El cuadro coruñés empezó a tope y muy efectivo en ataque. Dos goles de Diego Martínez y otro desde los siete metros de Álex Chan colocaron el 0-3 en el marcador antes de llegar al primer parcial de los cinco minutos. También funcionaba la defensa en ese inicio del encuentro, controlando muy bien los ataques del equipo burgalés y con Israel Marín en la portería a pleno rendimiento. Un comienzo muy flojo del UBU San Pablo que el cuadro local enderezó gracias al acierto del central Malo, con dos goles casi seguidos, y a una diana del extremo Adrián Sánchez, que pusieron las tablas de nuevo en el marcador (3-3, m.8).
A la reacción de la formación cidiana le dio una réplica aún más contundente el OAR, con una buena concatenación de anticipaciones defensivas y sus correspondientes contragolpes, anotados en su mayoría por el eficaz Horcajada en el extremo izquierdo. Con un parcial favorable de 0-4, el cuadro herculino abrió brecha en el tanteador en un abrir y cerrar de ojos, obligando a Samuel Trives, técnico local, a pedir tiempo muerto con 3-7 (m.13). El OAR, pese a la arenga del rival en busca de la reacción, se mantuvo fiel a sus principios y con buenas combinaciones ofensivas logró que el balón llegase franco al pivote De Freitas y este se encargó de colocar una nueva máxima ventaja (4-10).
El San Pablo, sin embargo, no se descompuso y fue recortando diferencias en los últimos minutos del primer tiempo gracias a los goles de Adrián Sánchez y Jaime González para poner el 8-10. Con un intercambio de tantos en ambas porterías, el último conseguido por el pivote De Freitas, se llegó al descanso con ventaja de la formación coruñesa por 10-12.
Problemas de exclusiones
La segunda parte arrancó de la peor manera posible, con dos exclusiones seguidas del equipo oarista y un gol de Malo desde los siete metros, pero la escuadra entrenada por Fernando González mantuvo la calma y dio un paso adelante para cuajar su mejor tramo del encuentro. La defensa intensificó las ayudas y consiguió robar varias bolas providenciales para que Bedia y Mora sacasen su punta de velocidad, anotando goles fáciles al contragolpe. En el minuto 40 la renta volvió a crecer hasta el 12-18 y ese colchón se mantuvo siete minutos después (14-20), obligando a Trives a pedir otro tiempo muerto.
También introdujo el míster local un cambio táctico, colocando a Pablo Gómez de avanzado en una defensa presionante y abierta. Por momentos resistió el OAR esa variable gracias al acierto de De Freitas, aunque a falta de diez minutos la tendencia ya siempre giró del lado burgalés. El equipo herculino indultó a su rival fallando dos siete metros seguidos y poco a poco el cuadro burgalés se fue acercando en el marcador con Sarasola, un viejo conocido en A Coruña, anotando tantos vitales para su equipo.
Adrián Gómez puso el 21-22 y Pablo Gómez empató la contienda a falta de cuatro minutos, llevando el éxtasis a la grada. El OAR solventó una doble inferioridad numérica gracias a la parada de siete metros de Israel Marín a Malo y un tanto de Gabriel Navarro le dio una última ventaja (22-23, m.57). Pero Marcos García anotó y el conjunto herculino alargó su último ataque hasta el pasivo permitiendo un pase del portero a Malo, que firmó de una manera acrobática e increíble el definitivo 24-23, un varapalo en toda regla como colofón a un partido que el equipo coruñés dejó escapar.
San Pablo Burgos 24 - 23 OAR Coruña
UBU San Pablo Burgos 2031 (10+14): Forns, Jaime Fernández, Malo (8 3p), Casanova (1), Martins (1), Bellahcene y Adrián Sánchez (3) -siete inicial-, Santamaría (p.s.), Pablo Gómez (2), Moreira (2), Marcos García (2), Sarasola (3), Jaime González (2), Estébanez y Pedroarena.
Attica 21 Hotels OAR Coruña (12+11): Marín, Navarro (2), Diego Martínez (2), Gael Blanco (1), Álex Chan (2p), De Freitas (4) y Horcajada (3) -siete inicial-, Mijuskovic (p.s.), Roldán (1), Bedia (4), Javi Rodríguez (1p), Malid, Mora (2), De Goya (1), Conde y Torío.
Árbitros: Ariño Saiz y San Emeterio De la Fuente (Colegio cántabro). Excluyeron dos minutos al jugador local Jaime González (3), expulsado con tarjeta roja en el minuto 45, y a los visitantes Navarro, Gael Blanco, Malid y Mora.
Marcador cada cinco minutos: 0-3, 3-3, 3-7, 6-10, 9-10, 10-12 (descanso); 12-13, 12-17, 14-19, 17-21, 20-22, 24-23.
Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de la División de Honor Plata disputado en El Plantío ante 610 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).