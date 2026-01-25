Un gol de Malo en el último instante tumba al OAR en Burgos (24-23)

Jugada del partido entre el OAR y el Burgos en El Plantío Sergio Cidiano

El OAR Coruña, que ganaba por seis goles a trece minutos del final, se quedó sin premio en Burgos en el último instante. Se le fue de las manos un partido que tenía dominado y encarrilado. Pero se dejó esa ventaja por el camino en el tramo decisivo del choque ante un UBU San Pablo que creyó en sus posibilidades y se aprovechó de los nervios y las imprecisiones de los pupilos de Fernando González para ganar sobre la bocina con un gol de Malo desde nueve metros y por toda la escuadra del marco defendido por Israel Marín. Final cruel y duro de asimilar para la escuadra herculina, que estuvo a punto de asaltar la pista de uno de los favoritos al ascenso.

El cuadro coruñés empezó a tope y muy efectivo en ataque. Dos goles de Diego Martínez y otro desde los siete metros de Álex Chan colocaron el 0-3 en el marcador antes de llegar al primer parcial de los cinco minutos. También funcionaba la defensa en ese inicio del encuentro, controlando muy bien los ataques del equipo burgalés y con Israel Marín en la portería a pleno rendimiento. Un comienzo muy flojo del UBU San Pablo que el cuadro local enderezó gracias al acierto del central Malo, con dos goles casi seguidos, y a una diana del extremo Adrián Sánchez, que pusieron las tablas de nuevo en el marcador (3-3, m.8).

Javi Rodríguez ya decide para el OAR Más información

A la reacción de la formación cidiana le dio una réplica aún más contundente el OAR, con una buena concatenación de anticipaciones defensivas y sus correspondientes contragolpes, anotados en su mayoría por el eficaz Horcajada en el extremo izquierdo. Con un parcial favorable de 0-4, el cuadro herculino abrió brecha en el tanteador en un abrir y cerrar de ojos, obligando a Samuel Trives, técnico local, a pedir tiempo muerto con 3-7 (m.13). El OAR, pese a la arenga del rival en busca de la reacción, se mantuvo fiel a sus principios y con buenas combinaciones ofensivas logró que el balón llegase franco al pivote De Freitas y este se encargó de colocar una nueva máxima ventaja (4-10).

El San Pablo, sin embargo, no se descompuso y fue recortando diferencias en los últimos minutos del primer tiempo gracias a los goles de Adrián Sánchez y Jaime González para poner el 8-10. Con un intercambio de tantos en ambas porterías, el último conseguido por el pivote De Freitas, se llegó al descanso con ventaja de la formación coruñesa por 10-12.

Problemas de exclusiones

La segunda parte arrancó de la peor manera posible, con dos exclusiones seguidas del equipo oarista y un gol de Malo desde los siete metros, pero la escuadra entrenada por Fernando González mantuvo la calma y dio un paso adelante para cuajar su mejor tramo del encuentro. La defensa intensificó las ayudas y consiguió robar varias bolas providenciales para que Bedia y Mora sacasen su punta de velocidad, anotando goles fáciles al contragolpe. En el minuto 40 la renta volvió a crecer hasta el 12-18 y ese colchón se mantuvo siete minutos después (14-20), obligando a Trives a pedir otro tiempo muerto.

También introdujo el míster local un cambio táctico, colocando a Pablo Gómez de avanzado en una defensa presionante y abierta. Por momentos resistió el OAR esa variable gracias al acierto de De Freitas, aunque a falta de diez minutos la tendencia ya siempre giró del lado burgalés. El equipo herculino indultó a su rival fallando dos siete metros seguidos y poco a poco el cuadro burgalés se fue acercando en el marcador con Sarasola, un viejo conocido en A Coruña, anotando tantos vitales para su equipo.

Daniel Bra representará al Línea 21 en el CAR de Sierra Nevada Más información

Adrián Gómez puso el 21-22 y Pablo Gómez empató la contienda a falta de cuatro minutos, llevando el éxtasis a la grada. El OAR solventó una doble inferioridad numérica gracias a la parada de siete metros de Israel Marín a Malo y un tanto de Gabriel Navarro le dio una última ventaja (22-23, m.57). Pero Marcos García anotó y el conjunto herculino alargó su último ataque hasta el pasivo permitiendo un pase del portero a Malo, que firmó de una manera acrobática e increíble el definitivo 24-23, un varapalo en toda regla como colofón a un partido que el equipo coruñés dejó escapar.