Sergio Sarasola vuelve a recibir a su pasado

Sergio Sarasola durante el Soria-OAR de esta temporada @tonomanza

Barcelonés de nacimiento, pero coruñés de sentimiento, Sergio Sarasola dio sus primeros pasos en el balonmano en las categorías inferiores del Attica 21 Hotels OAR Coruña, donde coincidió con otros nombres destacados como Gonzalo Carró, Ángel Iglesias o Diego Martínez. Dejó el club de su vida hace varios años, en 2019, pero tras el ascenso del equipo herculino y del Soria a División de Honor Plata esta temporada se han vuelto a encontrar, aunque esta vez ha sido como rivales.

En la primera vuelta, Sergio formaba parte del Soria, equipo que decidió dejar de contar con él tras el parón navideño después de cuatro temporadas en sus filas. "No me lo esperaba. No he contado con muchas oportunidades esta temporada y es más una decisión técnica, personal del entrenador, pero el acabar antes de tiempo llevando cuatro temporadas y siendo capitán, nadie se lo esperaba. Fue un jarro de agua fría”, reconoce.

Sin embargo, no tardó en encontrar un nuevo destino bastante cerca de Soria, ya que el San Pablo Burgos contactó con él para ficharle y el coruñés no dejó pasar la oportunidad. “Es agridulce. A nivel deportivo es lo mejor que me ha pasado nunca, es una oportunidad espectacular, pero a nivel personal me da mucha pena y rabia por la situación que se da en Soria”, explica Sergio. El destino ha querido ser caprichoso y que el partido de su (posible) debut con el conjunto burgalés sea frente al OAR, que visita este domingo (13.00 horas) El Plantío.

El lateral coruñés ya se enfrentó con Soria al equipo que le vio crecer, pero este cambio de equipo hará que sus dos choques contra el OAR tengan una particularidad: ninguno será en el San Francisco Javier. “Justo lo comentaba con unos amigos de Soria. Con la ilusión que me hacía volver a jugar a casa por lo menos un partido, aunque sea de visitante, no voy a poder hacerlo, pero es lo que hay, no lo puedo controlar”. Aún así, admite que será especial: “Seguro. Diego (Martínez) es amigo íntimo mío de toda la vida, es de los pocos que quedan de cuando jugaba yo. Y luego hay un montón de chavales conocidos de haber jugado contra ellos, es gente muy mítica de la categoría”.

Gonzalo Carró (17), Ángel Iglesias (10) y Sergio Sarasola (19) durante su etapa en el OAR Cedida

Tanto para Sergio como para Burgos, el de este domingo será el primer partido del año 2026. El coruñés lleva parado desde el último compromiso con Soria y ha empezado a entrenarse esta semana con su nuevo equipo, que no jugó la semana pasada ya que su encuentro ante Benidorm fue aplazado por compromisos internacionales de varios jugadores. “Tengo muchas ganas, lógicamente. Me voy a poner a disposición del cuerpo técnico pero, siendo realista, igual no estoy para ayudar al equipo al 100%, pero lo que haga falta”.

El partido de ida entre OAR y Burgos en el San Francisco Javier supuso la carta de presentación del equipo coruñés en la categoría. Los herculinos consiguieron remontar ante uno de los favoritos al ascenso para conseguir la que fue su segunda victoria de la temporada. “Fue un resultado sorpresivo, eso es evidente. Si llegas a hacer una encuesta o mirar el tema de las apuestas, seguramente las opciones que nos daban eran muy pocas”, recuerda Nando González, entrenador oarista. El técnico cántabro tiene a su disposición a la totalidad de su plantilla a excepción de los lesionados de larga duración Joel Rábade y Pablo Moral. También ha viajado con el grupo Mile Mijuskovic, que ya se entrena con sus compañeros desde el jueves tras quedar eliminado del Europeo.

Feudo inexpugnable

Por si no fuera poco enfrentarse a uno de los claros favoritos para subir a Liga Asobal con jugadores del talento de Miguel Malo o Jaime Fernández, San Pablo Burgos ha hecho de el Plantío un feudo inexpugnable en el que todavía no sabe lo que es perder esta temporada. Pero las estadísticas están para romperlas y eso intentará hacer el OAR: “Hemos afrontado estas situaciones alguna otra vez, como cuando fuimos a jugar a Agustinos y se les ganó. Al final es estadística, lo que hace pensar es que el equipo local es muy fuerte en su casa”, afirma Nando.

Por su parte, el entrenador del conjunto burgalés, Samuel Trives, analiza en choque de la siguiente manera en las redes del club: “Para nosotros es el comienzo de la segunda vuelta. Es un partido muy importante, queremos que el Plantío siga siendo un campo más o menos inexpugnable y que se queden aquí los puntos”.

“Creo que va a ser un partido igualado, un partido duro. Ya en la ida ganó el OAR, que fue una de las sorpresas seguramente de la temporada. Después de ir todo el partido perdiendo acabó ganando. Son equipos que tienen gente de peso, con mucha experiencia y buenos entrenadores”, añade un Sergio Sarasola que estuvo en negociaciones con el club que le vio crecer para regresar a A Coruña el pasado verano. A pesar de que finalmente no se cerró el acuerdo, no descarta la posibilidad de volver a casa en algún momento, aunque lo ve “complicado”.