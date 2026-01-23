Daniel Bra representará al Línea 21 en el CAR de Sierra Nevada

Daniel Bra Cedida

El joven jugador del Balonmano Línea 21 de Novo Mesoiro, Daniel Bra, ha sido convocado por la Real Federación Española de Balonmano para unas jornadas de tecnificación a nivel nacional. Las mismas tendrán lugar entre el 19 y el 26 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento (C.A.R.) de Sierra Nevada. El pivote del equipo coruñés se encontrará allí con otros 69 jugadores de la generación 2011-12 de toda España.

Daniel Bra completa de esta manera un gran inicio de año, ya que hace pocas semanas disputó el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) con el combinado gallego de categoría infantil, donde consiguió un meritorio cuarto puesto.

En la misma competición participaron también sus compañeros de club Rachel Ortiz y Manuel Caamaño. Rachel también fue cuarta en categoría infantil, al igual que Daniel, mientras que Manuel consiguió la medalla de bronce con la selección cadete masculina.