O Noso Deporte | Balonmano

Daniel Bra representará al Línea 21 en el CAR de Sierra Nevada

El jugador de categoría infantil ha sido convocado a unas jornadas de tecnificación nacionales

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
23/01/2026 19:32
Daniel Bra
Daniel Bra
Cedida
El joven jugador del Balonmano Línea 21 de Novo Mesoiro, Daniel Bra, ha sido convocado por la Real Federación Española de Balonmano para unas jornadas de tecnificación a nivel nacional. Las mismas tendrán lugar entre el 19 y el 26 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento (C.A.R.) de Sierra Nevada. El pivote del equipo coruñés se encontrará allí con otros 69 jugadores de la generación 2011-12 de toda España.

Javi Rodríguez posa para DXT Campeón sobre la pista del San Francisco Javier tras el partido contra el Cisne

Javi Rodríguez ya decide para el OAR

Daniel Bra completa de esta manera un gran inicio de año, ya que hace pocas semanas disputó el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) con el combinado gallego de categoría infantil, donde consiguió un meritorio cuarto puesto.

En la misma competición participaron también sus compañeros de club Rachel Ortiz y Manuel Caamaño. Rachel también fue cuarta en categoría infantil, al igual que Daniel, mientras que Manuel consiguió la medalla de bronce con la selección cadete masculina.

Daniel Bra, Rachel Ortiz y Manuel Caamaño
Daniel Bra, Rachel Ortiz y Manuel Caamaño
Cedida
