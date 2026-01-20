Mile Mijuskovic vuelve el jueves a A Coruña y estará ante Burgos

Mile Mijuskovic trata de detener un lanzamiento ante Puerto Sagunto Javier Alborés

El Attica 21 Hotels OAR Coruña podrá volver a contar con el que hasta ahora había sido su portero titular. Mile Mijuskovic finalizó este martes su participación en el Europeo 2026 después de que su selección, Montenegro, haya caído eliminada en la Fase Preliminar del torneo.

Mile Mijuskovic y Montenegro disputaron este martes su último partido, que les midió a Suiza ya sin nada en juego para ellos más allá del honor. El portero oarista era duda para el encuentro, ya que sufrió un golpe ante Islas Feroe, pero finalmente no tuvo problemas para jugar y firmó un 26% de paradas en la derrota de su equipo por 26-43. Mijuskovic no tardará en regresar a A Coruña y el jueves está previsto que se vuelva a incorporar a los entrenamientos con sus compañeros, por lo que Nando González podrá contar con él de cara al duelo contra Burgos de este domingo.

Montenegro se estrenó en el Campeonato de Europa con un duelo de alta anotación contra Eslovenia en el que cayeron por 41-40. Mile Mijuskovic no fue de la partida, pero disputó una buena cantidad de minutos, en los que tuvo un porcentaje de paradas del 20%. En la derrota contra Islas Feroe por 24-37 se volvió a repartir los minutos bajo los palos con Haris Suljevic, pero el oarista ganó de nuevo la partida en porcentaje de intervenciones con un 31% frente al 13% de su compañero.

De esta manera, Mile Mijuskovic pondrá punto final al que ha sido su quinto Europeo. A sus 41 años, el portero montenegrino ha sido el primer jugador del OAR en disputar un Campeonato de Europa en los casi 75 años de historia del club.

El guardameta, que llegó este pasado verano al equipo coruñés, se había ganado la confianza de su nuevo entrenador para ser la pieza principal bajo los palos. Sin embargo, ante su ausencia, el pasado sábado volvió a ser Isra Marín (titular la temporada pasada) quien ocupó ese puesto. El meta cántabro cuajó una gran actuación en el derbi contra el Cisne, siendo clave en la victoria oarista. El encuentro también dejó el debut con el primer equipo del canterano Hugo García, que salió en dos ocasiones a la pista, aunque con pocos minutos en ambas.