Javi Rodríguez ya decide para el OAR

Llegó por sorpresa, como un regalo de Navidad. El 27 de diciembre el Attica 21 Hotels OAR Coruña hizo oficial la incorporación de Javi Rodríguez, lateral izquierdo procedente del EON Alicante de Liga Asobal. Fue un fichaje sonado, ya que apenas diez días antes había sido incluido en el ‘7 ideal’ de la jornada catorce de la máxima competición del balonmano nacional gracias a los ocho goles que consiguió anotar en la victoria de su ya exequipo contra el Nava.

Tras prepararse en casa durante el parón navideño, empezó a entrenar con el OAR con el inicio del 2026, con la cabeza puesta en el que podría ser su debut: el derbi con el Cisne. En la previa de ese encuentro, Nando González no desveló si iba a contar con su nuevo jugador en la convocatoria del encuentro, pero finalmente optó por que así fuera. De hecho, la del pasado sábado fue una lista más corta de lo habitual, con quince jugadores del total de 16 que se permiten por encuentro oficial.

Javi Rodríguez no partió como titular. El puesto de lateral izquierdo lo ocupó de inicio, como viene siendo habitual, Diego Martínez. Precisamente el capitán recibió una exclusión a los veinte minutos de juego, la cual Nando González aprovechó para dar entrada por primera vez a Javi Rodríguez a la pista del San Francisco Javier. “Es un jugador que se adapta bien a nuestro sistema de juego”, dijo el entrenador oarista en declaraciones a DXT Campeón antes del partido sobre su nuevo pupilo. Y Javi no tardó en demostrarlo. En su primera acción ofensiva, con el equipo todavía en inferioridad, asistió a Gabi Navarro y ayudó en los minutos siguientes a que el OAR recuperase la ventaja antes del descanso.

En la segunda mitad, el jugador jienense continuó en la pista tras el paso por los vestuarios. En los primeros minutos fue protagonista en la parcela ofensiva, mientras ‘los Álex’ (Malid y Conde) lideraban la férrea defensa oarista. En ese primer tramo de la segunda parte, Javi Rodríguez asistió y marcó en varias ocasiones, dejando un recital ofensivo con un arsenal de lo más variopinto que terminó por forzar el tiempo muerto del Cisne.

Tras el parón, el ex del EON se volvió a poner la capa de asistente para facilitar dos goles de Diogo Freitas desde la posición de pivote y volvió a ver puerta para terminar la cuenta particular de su debut con la camiseta del OAR con seis goles. “Los compañeros me han acogido súper bien, me lo ponen súper fácil tanto Nando como el resto del staff y la directiva. Me están ayudando un montón y lo noto a la hora de jugar”, afirmó Javi Rodríguez a este diario al término del encuentro. “Algo importante que tiene el OAR es la piña, el buen vestuario y la unión. Remamos todos en la misma dirección y, al final, mis éxitos son los suyos y sus éxitos son los míos. Eso se nota y se valora un montón”, añadió.

Javi Rodríguez decidió bajar una categoría con su fichaje por el OAR, el cual justifica de la siguiente manera: “Me llamó no solo la unión del vestuario, de los jugadores y el buen rollo, sino también la garra y el coraje que ponen a la hora de competir. Digamos que, cuando no da la táctica, dan los cojones y eso va mucho conmigo”.

Un refuerzo de lujo del que el OAR puede esperar grandes cosas en la segunda vuelta de la temporada. El equipo herculino cuenta ya con 20 puntos en su casillero tras su victoria del pasado sábado contra el Cisne. Una cifra que le sirve para ocupar la quinta plaza de la clasificación de División de Honor Plata, la última que da derecho a jugar la promoción de ascenso a Liga Asobal a final de temporada.

Este fin de semana, el OAR visita al San Pablo Burgos, equipo al que ya se impuso en el San Francisco Javier y al que podría igualar en puntos (22) en caso de imponerse en la ciudad burgalesa. Será un partido especial para varios jugadores, como el coruñés Sergio Sarasola, reciente fichaje burgalés, o Álex Chan que se medirá a su exequipo.