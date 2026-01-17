El OAR se lleva un derbi de alto voltaje contra el Cisne (28-20)

Gael Blanco se prepara para lanzar a portería durante el partido Patricia G. Fraga

Nuevo año, segunda vuelta, pero el mismo Attica 21 Hotels OAR Coruña de siempre. Los coruñeses se llevaron el derbi contra el Cisne por 28-20 en una exhibición coral durante la segunda parte del encuentro, en la que dejaron a su rival en seis goles anotados. Isra Marín bajo los palos y el recién llegado Javi Rodríguez en ataque fueron los grandes protagonistas de una victoria imperial de un OAR más fiel que nunca a su idea de juego.

Sin Mile Mijuskovic, que se encuentra en Noruega disputando el Europeo con Montenegro, fue Isra Marín el encargado de ocupar de inicio la portería del OAR, la cual defendió de manera espectacular. Junto a él hubo otra sorpresa en el siete inicial de Nando González, la presencia de Álex Conde, ex del Cisne, como especialista defensivo titular.

El partido empezó intenso, algo propio de un derbi, con mucha velocidad y fuerza en ambos lados de la pista. En esos primeros compases, el Cisne buscó a sus pivotes, mientras que el OAR hizo gala de su característico juego de transiciones en más de una ocasión. Tras el 4-2 de salida, los pontevedreses pusieron dos marchas más en defensa y fueron ellos quienes consiguieron un gran parcial con el que le dieron la vuelta al marcador gracias a rápidas contras.

La intensidad estaba siendo la gran protagonista del encuentro en su primer cuarto de hora y, en un principio, fue el Cisne quien se desenvolvió mejor en ese clima. La entrada a pista de Álex Chan dio frescura y nuevas ideas a la ofensiva oarista y fue el pontevedrés quien provocó la primera exclusión del encuentro. Dos minutos en los que el marcador pasó del 8-11 al 10-11.

Poco después fue Diego Martínez, capitán del OAR, quien tuvo que salir de la pista después de que las colegiadas consideraran que había simulado un contacto y se había dejado caer. En esa inferioridad llegó el debut de la última incorporación del equipo coruñés, un Javi Rodríguez que asistió a Gabi Navarro en su primera jugada como oarista. Los herculinos se pusieron las pilas en defensa y, partir de ahí, crecieron en ataque para recuperar la ventaja y forzar el tiempo muerto del Cisne. El OAR mantuvo su buen momento y consiguió llegar al descanso por delante: 16-14.

Recital defensivo

Una exclusión en el inicio de la segunda mitad dejó al OAR sin Álex Chan durante dos minutos, pero la dureza defensiva del equipo con doble especialista y el talento en ataque del recién llegado Javi Rodríguez permitieron aumentar la ventaja en el marcador hasta el 19-15. Con ese marcador llegó otro debut, el del juvenil Hugo García bajo los palos, que sustituyo a Isra Marín en un siete metros que no pudo detener. El lateral izquierdo recién llegado de Asobal volvió a asumir la responsabilidad ofensiva y consiguió dos golazos seguidos que forzaron el tiempo muerto del Cisne.

En el otro lado de la pista se erigía la figura de Isra Marín, que ante la ausencia de Mile Mijuskovic cuajó un partido descomunal bajo los palos con varias paradas de mucho mérito. Tras un tramo sin goles por parte de ambos equipos, fue el Cisne quien rompió la sequía para poner el 21-17. Apareció, de nuevo, Javi Rodríguez, anotando, pero también en faceta de asistente para facilitar dos goles de Diogo Freitas.

El Cisne lo intentó, pero el OAR no bajó el nivel de concentración ni de intensidad en defensa, lo que dificultaba las tareas ofensivas pontevedresas. En los últimos minutos, Nando González volvió a dar entrada a Hugo García, esta vez con algo de continuidad sobre la pista. Finalmente, el resultado fue de 28-20 tras una segunda parte memorable del OAR en la que tan solo concedió seis goles. Un triunfo que coloca al OAR con 20 puntos y le permite superar en la tabla a Benidorm, que no disputará su partido esta semana contra Burgos, ya que ha sido aplazado. El próximo rival de los coruñeses será precisamente el San Pablo, a quien visitarán el próximo domingo.