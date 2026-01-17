Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

El OAR abre el 2026 con un derbi gallego ante el Cisne

Podría debutar el nuevo fichaje del equipo coruñés, Javi Rodríguez, recién llegado del EON Alicante de Asobal

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/01/2026 04:10
Una acción de Gabi Navarro durante el OAR-Cisne de Supercopa Galicia
Una acción de Gabi Navarro durante el OAR-Cisne de Supercopa Galicia
Quintana
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Vuelve la División de Honor Plata y regresa el Attica 21 Hotels OAR Coruña al San Francisco Javier (19.00 horas). Además, el equipo que dirige Nando González lo hace con nada más y nada menos que con un derbi gallego contra el Cisne pontevedrés. El equipo herculino no acabó el 2025 de la mejor manera posible, ya que cosechó tres derrotas de manera consecutiva para cerrar el año.

Juan Fernández, junto a sus dos hijos

La "diplomacia absoluta" de Juan Fernández en el OAR-Cisne

Más información

Ha venido bien para recuperar un poco a la gente que andaba tocada y para coger más recarga a nivel mental. Este descanso que hemos tenido estas dos semanas también ha sido un descanso a nivel psicológico. Los chicos han retomado los entrenamientos con buena dinámica y en buena disposición”, afirma en entrenador oarista, Nando González, sobre su equipo. El técnico solo tendrá las dos bajas habituales para el partido de hoy, que son las de Joel Rábade y Pablo Moral por lesiones de larga duración. Tampoco estará Peter Kende, desvinculado del equipo, ni Mile Mijuskovic, que está disputando el Europeo con Monetengro. La portería la ocupará, presumiblemente, Isra Marín, que compartirá convocatoria con el juvenil Hugo García.

Sí podría entrar en su primera convocatoria con el OAR la nueva incorporación del equipo herculino, el lateral izquierdo Javi Rodríguez, que llega procedente del EON Alicante de Asobal. “Lleva una semana entrenando con nosotros a buen ritmo. Es un jugador que viene a complementar y que se adapta bien al sistema nuestro de juego tanto a nivel defensivo como ofensivo. Viene de un ritmo Asobal y eso se nota”, dice sobre él su nuevo entrenador.

Javi Rodríguez celebra un gol contra el Nava

Javi Rodríguez, talento procedente de Asobal para el OAR

Más información

Tras alcanzar la fase de ascenso a la primera categoría nacional la temporada pasada, el Cisne ocupa ahora mismo la undécima posición con trece puntos y acumula cuatro partidos sin ganar. Las bajas a principio de temporada de jugadores importantes como Víctor Fernández o Alberto Delgado mermaron al equipo, que aún así está sabiendo competir en una categoría en la que ya es veterano. 

“Es un derbi con las connotaciones que tiene un derbi. Cisne es un equipo con mucha experiencia en la categoría y que está haciendo muy bien las cosas. Pese a las bajas es un equipo que tiene mucha experiencia de competir. Se prevé que va a ser un rival muy difícil a batir en todas las fases del juego y contra el que tendremos que estar muy alerta para contrarrestarles y que los dos puntos no se vayan de A Coruña. Ellos van a venir aquí con el cuchillo entre los dientes y nosotros jugamos en nuestra casa, ante nuestra gente y no debemos ser menos”, sentencia Nando González.

Sarasola firma por San Pablo Burgos

El jugador coruñés Sergio Sarasola se ha incorporado a la plantilla del UBU San Pablo Burgos, rival del OAR de la próxima semana. A sus 30 años, Sarasola pone fin a su segunda etapa en el Balonmano Soria, donde llevaba desde la temporada 2023-24. El lateral izquierdo había sido capaz de anotar 16 goles en doce encuentros esta temporada.

Sergio Sarasola se formó en las categorías inferiores del OAR, donde coincidió con otros jugadores coruñeses de primer nivel nacional como Gonzaló Carró o Ángel Iglesias, por lo que la semana que viene se reencontrará con su pasado en Burgos.

">
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Mus Barro pelea por la posición con Laron Smith

Mus Barro envida a los grandes rivales
Raúl Ameneiro
Mario Soriano controla el balón durante el Dépor-Almería en Riazor

La previa | Al Dépor le toca volver a la rutina
Jorge Lema
Gragera lamenta la derrota del Deportivo en Andorra

José Gragera desaparece de los planes de Hidalgo
Lucía Dávila
Fernando, en su segunda visita al estadio de Riazor

Mi vida en Blanquiazul | Fernando Almendárez: “Me volví a Honduras otra vez enamorado del Dépor y su gente”
Armando Palleiro