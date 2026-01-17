El OAR abre el 2026 con un derbi gallego ante el Cisne

Una acción de Gabi Navarro durante el OAR-Cisne de Supercopa Galicia Quintana

Vuelve la División de Honor Plata y regresa el Attica 21 Hotels OAR Coruña al San Francisco Javier (19.00 horas). Además, el equipo que dirige Nando González lo hace con nada más y nada menos que con un derbi gallego contra el Cisne pontevedrés. El equipo herculino no acabó el 2025 de la mejor manera posible, ya que cosechó tres derrotas de manera consecutiva para cerrar el año.

La "diplomacia absoluta" de Juan Fernández en el OAR-Cisne Más información

“Ha venido bien para recuperar un poco a la gente que andaba tocada y para coger más recarga a nivel mental. Este descanso que hemos tenido estas dos semanas también ha sido un descanso a nivel psicológico. Los chicos han retomado los entrenamientos con buena dinámica y en buena disposición”, afirma en entrenador oarista, Nando González, sobre su equipo. El técnico solo tendrá las dos bajas habituales para el partido de hoy, que son las de Joel Rábade y Pablo Moral por lesiones de larga duración. Tampoco estará Peter Kende, desvinculado del equipo, ni Mile Mijuskovic, que está disputando el Europeo con Monetengro. La portería la ocupará, presumiblemente, Isra Marín, que compartirá convocatoria con el juvenil Hugo García.

Sí podría entrar en su primera convocatoria con el OAR la nueva incorporación del equipo herculino, el lateral izquierdo Javi Rodríguez, que llega procedente del EON Alicante de Asobal. “Lleva una semana entrenando con nosotros a buen ritmo. Es un jugador que viene a complementar y que se adapta bien al sistema nuestro de juego tanto a nivel defensivo como ofensivo. Viene de un ritmo Asobal y eso se nota”, dice sobre él su nuevo entrenador.

Javi Rodríguez, talento procedente de Asobal para el OAR Más información

Tras alcanzar la fase de ascenso a la primera categoría nacional la temporada pasada, el Cisne ocupa ahora mismo la undécima posición con trece puntos y acumula cuatro partidos sin ganar. Las bajas a principio de temporada de jugadores importantes como Víctor Fernández o Alberto Delgado mermaron al equipo, que aún así está sabiendo competir en una categoría en la que ya es veterano.

“Es un derbi con las connotaciones que tiene un derbi. Cisne es un equipo con mucha experiencia en la categoría y que está haciendo muy bien las cosas. Pese a las bajas es un equipo que tiene mucha experiencia de competir. Se prevé que va a ser un rival muy difícil a batir en todas las fases del juego y contra el que tendremos que estar muy alerta para contrarrestarles y que los dos puntos no se vayan de A Coruña. Ellos van a venir aquí con el cuchillo entre los dientes y nosotros jugamos en nuestra casa, ante nuestra gente y no debemos ser menos”, sentencia Nando González.

Sarasola firma por San Pablo Burgos

El jugador coruñés Sergio Sarasola se ha incorporado a la plantilla del UBU San Pablo Burgos, rival del OAR de la próxima semana. A sus 30 años, Sarasola pone fin a su segunda etapa en el Balonmano Soria, donde llevaba desde la temporada 2023-24. El lateral izquierdo había sido capaz de anotar 16 goles en doce encuentros esta temporada.

Sergio Sarasola se formó en las categorías inferiores del OAR, donde coincidió con otros jugadores coruñeses de primer nivel nacional como Gonzaló Carró o Ángel Iglesias, por lo que la semana que viene se reencontrará con su pasado en Burgos.