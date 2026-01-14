La "diplomacia absoluta" de Juan Fernández en el OAR-Cisne

Juan Fernández, junto a sus dos hijos, Xoán y Víctor, en un partido de la temporada pasada Cedida

Juan José Fernández Romero, más conocido como Juan Fernández a secas, es profesor de INEF en la Universidade de A Coruña (UDC) desde hace más de treinta años. Natural la localidad de Xubia, en Ferroltera, cursó sus estudios de INEF en Madrid y, una vez los terminó, consiguió la plaza de profesor de balonmano, su especialidad, en Bastiagueiro. “Eso coincidió que yo aún era jugador en activo, en la 1991-92, y jugué mi última temporada en el OAR”, recuerda.

Al finalizar ese curso, una operación en el hombro le alejó de la pista. Eso, sumado a la dimisión de entrenador, hizo que fuera el propio Juan quien se hiciera cargo del banquillo oarista ese verano. “Fue un periplo de cinco años entrenando al primer equipo y siendo director técnico de la base en un momento muy difícil, con una gran crisis económica en la que el club llegó a irse a Culleredo. Me tocaron ‘las pulgas’ en este caso”, explica. Tras ese período como entrenador, Juan perdió ligeramente la relación con el OAR, aunque mantenía el vínculo a través de Pablo Aguirregabiria: “fue mi alumno y le ayudé en los primeros años todo lo que pude”.

A pesar de alejarse del OAR, se mantuvo siempre relacionado con el balonmano. Fue entrenador en otros clubes como el Xiria carballés, dirige un programa de doctorado relacionado con este deporte, ha escrito libros sobre él y mantiene (todavía a día de hoy) su puesto de profesor en la UDC. Pero el destino ha querido que su vida y la del OAR se hayan vuelto a unir muchos años después a través de sus hijos. Tanto Víctor (2002) como Xoán (2006) Fernández militan en las filas del Cisne pontevedrés, próximo rival del OAR en División de Honor Plata. Ambos equipos ya se han enfrentado en dos ocasiones esta temporada. El Cisne se impuso con claridad en Supercopa Galicia, mientras que el OAR dio la sorpresa en la primera jornada de liga ganando en Pontevedra. Sin embargo, la del sábado 17 será la primera vez que los hijos de Juan pisen el San Francisco Javier con el primer equipo del Cisne. Convocado lo hará Xoán, algo que no podrá hacer su hermano Víctor, lesionado de gravedad en su rodilla. “Es la tercera vez que se la rompe. Primero con la selección gallega en juveniles rompió el cruzado de la izquierda, luego cuando debutó en Asobal con Ademar hizo la triada en la otra y ahora se ha hecho una ruptura parcial en la triada. Tiene la ilusión de llegar al final de temporada, pero es la situación que hemos tenido...”, explica su padre.

Billete a Pontevedra

Fue precisamente a través de Víctor que Juan volvió a cruzar su camino con el del OAR. Cuando su hijo empezó a hacer deporte de pequeño, él se reconocía un poco “saturado” del balonmano e intentó que sus hijos “hicieran todos los deportes, que tuvieran unas vivencias lo más ricas posibles”. Pasaron por judo, natación, fútbol o baloncesto, pero terminaron encontrando y amando el balonmano, igual que su padre, en un campamento de verano en Abegondo tras el que Víctor entró en el equipo infantil del OAR. Sin embargo, su paso fue breve por el club coruñés. Dos años después se marchó al Balonmano Ártabro en Novo Mesoiro y, tras una temporada, el Cisne mostró interés en él y le ofreció integrarse en su cantera a través del sistema de becas que ofertan en colaboración con el colegio Los Sauces de Pontevedra que incluye residencia y enseñanza en la propia escuela. “Se fue a los catorce años para Pontevedra y el pequeño (Xoán) siguió en la escuela de Abegondo ganando campeonatos gallegos y a los doce, trece años se fue detrás de su hermano”, rememora Juan Fernández.

Desde entonces, Xoán ha ido quemando etapas en la base del Cisne hasta establecerse ya en el primer equipo. Por su parte, Víctor se marchó al Ademar tras entrar en la facultad de INEF de León. Allí llegó a disputar partidos de Asobal antes de regresar la temporada pasada al Cisne. “Este año empezaba muy feliz para nosotros porque teníamos a los dos jugando juntos, pero tuvimos la mala suerte de Víctor, que era la tercera vez que se rompía la rodilla”, reconoce Juan.

“Te puedes imaginar la ilusión que les hacía a ellos (venir a jugar a A Coruña). En Supercopa Galicia Víctor y Xoán hicieron un partidazo tremendo. Como dice Carlos Resch (presidente del OAR): ‘Los Fernández ganaron al OAR ellos solos’. El partido de liga fue distinto porque Víctor se lesionó justo en la final de Supercopa tres días antes y el equipo lo sintió, pero tienen ganas de revancha en el partido de vuelta”, admite. La de Víctor no ha sido la única baja sensible que ha sufrido el Cisne en la primera vuelta, ya que ha perdido también a Alberto Delgado, extremo derecho campeón del Mundo con los Hispanos Júnior en 2023 y de Europa en 2024. “En pretemporada, entre Víctor (central) y Alberto metían el 50% de los goles. El equipo se resintió muchísimo”. El Cisne cuenta con una plantilla jovencísima, con ocho jugadores por debajo de los 21 o 22 años. Entre ellos un Xoán Fernández que ha entrado en la última convocatoria de los Hispanos Júnior. Pero esa falta de experiencia y las lesiones han hecho que el Cisne pase en pocos meses de jugar promoción de ascenso a Asobal a estar en el puesto once tras la primera vuelta con trece puntos, tres por encima del descenso a Nacional.

Mejor le ha ido, al menos de momento, al Attica 21 Hotels OAR Coruña, que ocupa la sexta plaza con 18 puntos, a pesar de haber perdido sus últimos tres partidos del 2025. Para muchos, los coruñeses fueron la sorpresa del inicio de la temporada en División de Honor Plata, pero no para Juan Fernández: “Aposté con mis hijos a principio de temporada, que ellos no lo veían tan claro, que el OAR estaría al final entre los seis primeros. Ahora que han perdido tres partidos me dicen que fui muy optimista, pero el balonmano tiene una fórmula infalible que es: buena portería y buena defensa para tener un buen contraataque y meter gol, y ellos (el OAR) lo tienen”.

Sobre el partido del sábado, lo analiza de la siguiente manera: “Un derbi es un derbi. Va a haber una parte emocional, los jugadores tienen que hacer su parte y la grada, la suya. Para mí, como plantilla y jugando en casa, veo al OAR un poquito por delante, pero siendo un derbi...” Preguntado sobre qué resultado le gustaría, Juan se mostró magnánimo: “Siempre me gusta ver que a los amigos les va bien y a mis hijos también. Creo que para mí un empate sería magnífico, es de diplomacia absoluta”.