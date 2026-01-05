Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Balonmano

El OAR es el único equipo con representación en el Europeo

Solo el montenegrino Mile Mijuskovic de entre toda la División de Honor Plata disputará el torneo continental 

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
05/01/2026 19:07
Mile Mijuskovic, bajo los palos, durante una acción defensiva del OAR contra el Eivissa
Mile Mijuskovic, bajo los palos, durante una acción defensiva del OAR contra el Eivissa
Germán Barreiros
El Attica 21 Hotels OAR Coruña consigue volver a destacar entre los equipos de División de Honor Plata una vez más en la presente temporada. El conjunto herculino será el único de toda la categoría que cuente con representación en el Campeonato de Europa de Balonmano que comienza el día 15 de enero en Noruega, Dinamarca y Suecia.

El OAR celebró el ascenso sobre la pista del San Francisco Javier el 18 de mayo

El 2025 del OAR | El regreso a Plata 17 años después

Más información

En total son 24 las selecciones participantes. Entre ellas está Montenegro, cuya portería estará ocupada, entre otros, por Mile Mijuskovic, portero oarista desde el pasado verano. El veterano guardameta disputará a los cuarenta años su quinto Europeo con su país. En esta ocasión lo hará como el único jugador de toda la División de Honor Plata convocado para el torneo, en el que se medirá en la primera fase a Suiza, Islas Feroe y Eslovenia.

Su presencia en el Europeo hará que Mile Mijuskovic se pierda con total seguridad el duelo del OAR contra el Cisne del 17 de enero y, casi seguro, el de la semana siguiente en Burgos contra San Pablo. Todo apunta a que el portero titular bajo los palos del equipo coruñés será Isra Marín, que partía de inicio el año pasado en Nacional, y completará la convocatoria el canterano Hugo García, que podría llegar a debutar con el primer equipo oarista, si así lo considera Nando González.

La Liga Asobal cuenta con una mayor representación en el campeonato. El FC Barcelona tendrá a once de sus jugadores en pelea por el título, con representantes también para Granollers, Bidasoa, Logroño, Cangas y Nava.

