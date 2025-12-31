El 2025 del OAR | El regreso a Plata 17 años después

El OAR celebró el ascenso sobre la pista del San Francisco Javier el 18 de mayo Quintana

Costó más de lo esperado, pero este año el Attica 21 Hotels OAR Coruña consiguió regresar a División de Honor Plata 17 año después de su última presencia en la segunda categoría del balonmano nacional.

El proyecto cambió de manera radical en la temporada 2024-25, con la llegada de un gran número de fichajes, de Nando González para tomar las riendas del banquillo y con el regreso de Carlos Resch a la presidencia del club. El objetivo era claro: conseguir de una vez por todas el ascenso tras quedarse varias veces a las puertas del mismo en los años anteriores.

El OAR empezó el 2025 como líder destacado del grupo A de Primera Nacional tras conseguir trece victorias y tan solo una derrota. La racha de triunfos continuó varias semanas más y los coruñeses sellaron su pase a la fase de ascenso con bastante anticipación. Tras presentar su candidatura a la Federación, A Coruña fue designada como sede de la fase, en la que los herculinos se debían medir a tres huesos duros de roer como San Joan, Contazara y La Salle Córdoba.

Fueron tres días de infarto los que se vivieron en el San Francisco Javier a mediados del mes de mayo. En la primera jornada, el OAR tuvo que remontar ocho goles de diferencia contra Sant Joan y, finalmente, un gol del capitán Diego Martínez a falta de un minuto les dio la victoria. El partido del día siguiente no fue menos épico. Zaragoza había ganado su primer encuentros y, si el OAR perdía con ellos, los aragoneses ascendían. Todo parecía decidido para el Contazara en el final del partido, pero entonces apareció Luisma de Goya con un gol sobre la bocina que significó el empate a 24.

Todo se iba a decidir el domingo. Primero fue el turno de Zaragoza, que ganó 42-35 a Sant Joan. Este resultado obligaba al OAR a imponerse a La Salle por al menos 16 tantos para ser equipo de Plata. Las cosas no pintaban bien en el tiempo de descanso, ya que la ventaja era mínima: 19-16. Sin embargo, tras una segunda mitad histórica, el OAR consiguió regresar a División de Honor Plata al ganar por 42-26. Esa fase significó el regreso (temporal) de un hijo pródigo del club como Ángel Iglesias, que fue clave en la consecución del ascenso.

Ángel Iglesias celebra el ascenso Quintana

Durante el verano, el OAR se reforzó para el reto de Plata con jugadores de primer nivel y profesionalizó el club a todos los niveles buscando asentarse en la categoría. El inicio es difícilmente mejorable: 18 puntos para acabar la primera vuelta en la sexta plaza, a un punto de la fase de ascenso a Asobal y ocho por encima de la fase de descenso. Unos datos que dan al club unas Navidades tranquilas.

Esta temporada y este 2025 también han supuesto el debut del OAR en una Copa del Rey de balonmano. Su primera participación le dejó uno de los rivales más complicados del sorteo como era el Nava de Asobal. Como 'guerrero navero' llegó alguien que durante muchos años fue oaristas. Gonzalo Carró, canterano del club, volvió a jugar en el San Francisco Javier para aupar al OAR del torneo del KO en un partido que se decidió en la prórroga.