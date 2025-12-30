La Federación rechaza la solicitud del OAR de aplazar sus partidos contra Cisne y Burgos

Mile Mijuskovic (derecha) saluda a Beltrán Bedía tras perder con el Bm Nava el 5 de noviembre Carlota Blanco

No hubo suerte. Finalmente, la Real Federación Española de Balonmano (Rfebm) no ha aceptado la solicitud del Attica 21 Hotels OAR Coruña de aplazar sus dos primeros partidos de la segunda vuelta. El club herculino pidió posponer los encuentros a disputar contra Cisne y San Pablo Burgos ante la ausencia de su portero titular, Mile Mijuskovic, en esas fechas debido a su convocatoria con la selección de Montenegro para el Europeo de balonmano que se juega en Dinamarca, Suecia y Noruega entre el 15 de enero y el 1 de febrero.

Montenegro está encuadrada en el Grupo D del Campeonato de Europa de balonmano junto a Suiza, Islas Feroe y Eslovenia. El primer partido del conjunto del portero oarista en el torneo será el viernes 16 de enero a las 18.00 horas en Oslo contra Eslovenia. Precisamente un día más tarde su equipo, el OAR, jugará el segundo derbi de la temporada contra el Cisne pontevedrés en el San Francisco Javier, a partir de las 19.00 horas. Una semana más tarde tendrá lugar el otro partido del que los coruñeses habían solicitado el aplazamiento, a domicilio contra San Pablo Burgos el domingo 25 a las 13.00 horas.

Dos partidos en los que, salvo sorpresa, el portero titular será un Isra Marín que ya ha sido importante esta temporada en varios partidos dando relevo a Mile. Completará la convocatoria el guardameta juvenil Hugo García, que podría debutar con el primer equipo oarista. Los coruñeses ya estuvieron en una situación similar en el mes de noviembre, cuando Mijuskovic fue concoado con su selección y solicitaron el aplazamiento del partido contra Sinfín. En aquella ocasión sí fue concedido.

El OAR llegó al parón navideño en su peor momento de la temporada. El equipo herculino cosechó tres derrotas de manera consecutiva para terminar el año contra Anaitasuna (38-29), Sinfín Santander (26-31) y Puerto Sagunto (24-25), algo que no les había pasado antes en la presente campaña. A pesar de ello, el OAR ha firmado una primera vuelta espectacular y suma 18 puntos que le colocan en la sexta posición, a un punto de la fase de ascenso a Asobal y ocho por encima de la de descenso a Primera Nacional.

El equipo entrenado por Nando González es, con mucha diferencia, el mejor entre los recién ascendidos a la segunda categoría del balonmano español. Zaaragoza, Soria y Oviedo, los otros tres novatos de esta camada, tienen los tres el mismo número de puntos en estos momentos: diez, a ocho de distancia del OAR, equipo ante el cual ninguno de los tres consiguió ganar en la primera vuelta.