Javi Rodríguez, talento procedente de Asobal para el OAR

Javi Rodríguez celebra un gol contra el Nava EON Alicante

El Attica 21 Hotels OAR Coruña contará con un refuerzo de lujo de cara al regreso a la competición de División de Honor Plata. Tras el parón navideño, el lateral izquierdo Javi Rodríguez se incorporará al equipo que dirige Nando González. El jugador ubetense firma por lo que resta de temporada y una más, y llega procedente del EON Alicante de Liga Asobal, equipo en el que aterrizó el pasado verano.

Ocupa la misma posición sobre la pista, la de lateral izquierdo, que el capitán oarista Diego Martínez, así como Luisma de Goya y el húngaro Peter Kende. Javi Rodríguez llega para reforzar la plantilla de un OAR que ha sido la revelación del primer tramo de temporada en la categoría de plata del balonmano español.

A sus 28 años, Javi Rodríguez fue incluido en el '7 ideal' de la jornada catorce de Liga Asobal hace apenas diez días tras conseguir anotar ocho goles en la victoria por 38-35 de su equipo ante el Nava. Rodríguez llegó a EON Alicante, recién ascendido, desde el UBU San Pablo Burgos, donde compartió vestuario con el oarista Álex Chan, por lo que ambos se reencontrarán ahora en A Coruña.

El club lo define como un "perfil polivalente en primera línea". "Jugador capaz de generar juego, atacar espacios y aportar lanzamiento exterior y de media distancia. Su intensidad y lectura del juego le permiten ser determinante en ataque y muy fiable en defensa", añaden.