El OAR Coruña pide el aplazamiento de sus dos próximos partidos

El OAR puso fin el pasado sábado al 2025, pero todavía no sabe cuándo empezará el 2026. Porque el club coruñés está pendiente de la contestación de la Federación Española de Balonmano, a la que solicitó el aplazamiento de sus dos próximos partidos. El motivo es que el portero Mile Mijuskovic ha sido convocado para jugar el Campeonato de Europa, que se celebrará del 15 de enero al 1 de febrero con Dinamarca, Suecia y Noruega como triple sede, por lo que no estará disponible durante esas fechas.

Los partidos afectados serían los de la jornada 16, con el que se abre la segunda vuelta, que tendría que disputarse el sábado 17 de enero a las 19.00 horas en el pabellón de San Francisco Javier contra el Cisne, un apasionante derbi gallego que en el arranque de curso ya cayó de lado coruñés; y el de la 17 que le lleva hasta Burgos para enfrentarse al San Pablo, un encuentro en principio fijado para el domingo 25 de enero a las 13.00 horas.

La cita continental, al disputarse en el mes de enero, se solapa con la competición en las diferentes ligas. La Asobal, que aporta un gran número de jugadores a las distintas selecciones, ya tiene estipulado en su calendario un parón para esto. De hecho, disputó la última jornada de 2025 el pasado fin de semana y la siguiente, la primera de 2026 y también de la segunda vuelta, no será hasta el 7 de febrero. Una planificación con la que los equipos ya contaban una vez iniciada la temporada y que hay que tener en cuenta para la preparación.

En División de Honor B, sin embargo, y pese a tratarse ya de una liga semiprofesional, no se contempla este descanso por selecciones y son varios los equipos afectados, por lo que los del OAR no serán los únicos partidos que tendrían que cambiar de fecha (el Benidorm-Burgos de la jornada 16 ya aparece oficialmente aplazado en la página web de la Federación Española de Balonmano).

Otro aplazamiento

Esta misma temporada, la Federación Española ya contestó positivamente a otra petición del OAR de aplazar uno de sus partidos, en concreto el de la jornada 8 que le iba a enfrentar el 1 de noviembre al Sinfín cántabro por la llamada para participar en una concentración y disputar unos amistosos tanto de Mile Mijuskovic con Montenegro como de Álex Chan con el combinado de Estados Unidos. El encuentro finalmente se disputó el miércoles de la semana pasada (día 17), la peor de las posibles fechas que se barajaban para reubicar la jornada ya que quedó entre dos partidos de máxima exigencia para el equipo coruñés.

Si se confirma, su primer partido de 2026 sería ya el 31 de enero contra Oviedo y encontrar sitio en un ya de por sí saturado calendario será un problema añadido. Para el OAR el portero montenegrino es una de sus principales piezas, de hecho fue el primer fichaje en ser anunciado, un síntoma de lo que significa para el club su llegada a la ciudad. Si bien cuenta con un recambio de calidad con un Israel Marín que acumula grandes actuaciones en los partidos.

Mala racha

La plantilla de Nando González, que disfruta de unos días de vacaciones, tendría así más tiempo para trabajar en invertir la tendencia del mes de diciembre, en la que encadenó tres derrotas seguidas: Anaitasuna, Sinfín (precisamente en el partido que había sido aplazado en su día) y Puerto Sagunto. En los doce anteriores partidos el OAR solo había perdido dos y empatado otros dos, confirmándose como una de las revelaciones del curso.

Ese efecto sorpresa perdió un poco de fuelle en las últimas semanas para acabar el año 2025 en la sexta posición, pero todavía por encima de las expectativas y como momento cumbre de la primera vuelta el asalto al liderato, que llegó después de ganar en la pista del Agustinos de Alicante en la jornada número diez. Todo un logro para un recién ascendido a la categoría, con ocho puntos de ventaja sobre el descenso.

El OAR empezó la temporada con victoria a domicilio frente al Cisne en el derbi gallego de la segunda división nacional y en el segunda jornada también ganó, en este caso al Burgos. En la tercera y en la cuarta llegaron los dos empates que atesora (Oviedo y Málaga) para retomar la senda del triunfo en la quinta frente al Soria. En la sexta llegó su primera derrota del curso, contra el Eivissa. Un tropiezo tras el que encadenó tres partidos ganados seguidos (Barça Atlètic, Benidorm y Alicante) que le llevaron a lo más alto de la tabla. El Proin Sevilla se convirtió en su segundo verdugo del curso en la undécima jornada. Las dos siguientes fueron positivas, con victorias contra Zaragoza y Alcobendas, previas a las tres derrotas con las que se cerró el año.