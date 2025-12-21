El OAR vuelve a perder tras un esfuerzo insuficiente frente al Puerto Sagunto (24-25)
Tercera derrota seguida del equipo coruñés, que pese a ir a remolque todo el partido nunca se rindió y tuvo una ocasión para empatar prácticamente sobre la bocina
El OAR encadenó la tercera derrota seguida al caer por un solo gol, 24-25, ante el Puerto Sagunto. Pero que uno de los favoritos al ascenso a la Asobal celebrase como lo hizo el triunfo en San Francisco Javier habla de lo que le costó sacar adelante el triunfo ante un equipo coruñés que pese a ir casi siempre a remolque en el marcador nunca tiró la toalla y le exigió hasta el último segundo. De hecho, una parada de Israel Marín inició la contra con la que los locales buscaron el empate, pero el rival replegó bien y evitó casi in extremis que el pase de quaterback, de portería a portería, pudiera ser recibido, evitando que el OAR pudiera arañar un punto. Termina el año, y la primera vuelta, con 18 puntos en el puesto sexto.
El equipo dirigido por Nando González afrontaba el partido con cansancio acumulado porque era el tercero en ocho días mientras que los valencianos llevaban dos semanas sin jugar. No se notó esa diferencia porque la igualdad fue máxima, sobre todo hasta el 10-10. Después el Puerto Sagunto cogió una ligera ventaja que le permitió llegar al descanso por delante en el marcador con un 12-15 con gol prácticamente sobre la bocina.
Segundo tiempo
La distancia se redujo a dos tantos en un segundo tiempo en el que el OAR, lejos de notar esa carga de partidos que llevaban los jugadores en las piernas, aumentó de intensidad tirando también de la profundidad de su banquillo, con todos los efectivos disponibles.
Con el público apretando, el OAR igualó la contienda con un 23-23, ya en la recta final. Pero entonces llegó en el peor momento la exclusión de Álex Malid, que en una contra rápida en la que con 23-24 los locales buscaron otra vez ponerse a la par en el marcador, impactó con su lanzamiento en la cara del portero visitante.
Quedaban tres minutos y veinte segundos y el Puerto Sagunto celebró a lo grande el 23-25 que parecía confirmar su triunfo. No contaba con una nueva resurrección oarista con un gol de Álex Chan y dos paradas de Marín que dieron vida, aunque sin premio, hasta el final.
OAR 24 - 25 Puerto Sagunto
OAR (12+12): Mile Mujuskovic, Isra Marín; Diogo Freitas, Alberto Roldán (7), Álex Chan (7), Beltrán Bedia, Gabriel Navarro (2), Juanka Ortiz, Luis Horcajada (2), Diego Martínez (2), Álex Malid, Pepe Mora (2), Luisma de Goya, Álex Conde, Sergio Torío (2) y Gael Blanco.
Puerto Sagunto (15+10): Juan Ignacio Villarreal; Javier Olivares, Francisco Ruiz, Jakob Pelko (1), Daniel Martínez, Alexandro Pozzer (2), Joaquín Barceló, Arnau Fernández (3), Gonzalo Pérez (1), David García (1), Matheus Novais (2), Alberto Serradilla (6), Nicolás Patricio (4), Adrián Blasco, Martín de Bolaños (5) y Oriol Teixidor.
Marcador cada 5 minutos: 3-2, 6-6, 9-9, 10-11, 11-12, 12-15 (descanso); 14-17, 16-19, 19-21, 20-22, 23-24 y 24-25.
Árbitras: Irene Santos y Kalina Andreeva. Expulsaron a Diogo Freitas y excluyeron, Álex Chan, Luis Horcajada y Álex Malid por el OAR y a Jakob Pelko, Alexandro Pozzer, Arnau Fernández y Gonzalo Pérez.
Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de la División de Honor Plata de balonmano disputado en el pabellón de San Francisco Javier.