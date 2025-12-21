El OAR vuelve a perder tras un esfuerzo insuficiente frente al Puerto Sagunto (24-25)

Diego Martínez, en el partido contra el Puerto Sagunto Javier Alborés

El OAR encadenó la tercera derrota seguida al caer por un solo gol, 24-25, ante el Puerto Sagunto. Pero que uno de los favoritos al ascenso a la Asobal celebrase como lo hizo el triunfo en San Francisco Javier habla de lo que le costó sacar adelante el triunfo ante un equipo coruñés que pese a ir casi siempre a remolque en el marcador nunca tiró la toalla y le exigió hasta el último segundo. De hecho, una parada de Israel Marín inició la contra con la que los locales buscaron el empate, pero el rival replegó bien y evitó casi in extremis que el pase de quaterback, de portería a portería, pudiera ser recibido, evitando que el OAR pudiera arañar un punto. Termina el año, y la primera vuelta, con 18 puntos en el puesto sexto.

El equipo dirigido por Nando González afrontaba el partido con cansancio acumulado porque era el tercero en ocho días mientras que los valencianos llevaban dos semanas sin jugar. No se notó esa diferencia porque la igualdad fue máxima, sobre todo hasta el 10-10. Después el Puerto Sagunto cogió una ligera ventaja que le permitió llegar al descanso por delante en el marcador con un 12-15 con gol prácticamente sobre la bocina.

Segundo tiempo

La distancia se redujo a dos tantos en un segundo tiempo en el que el OAR, lejos de notar esa carga de partidos que llevaban los jugadores en las piernas, aumentó de intensidad tirando también de la profundidad de su banquillo, con todos los efectivos disponibles.

Con el público apretando, el OAR igualó la contienda con un 23-23, ya en la recta final. Pero entonces llegó en el peor momento la exclusión de Álex Malid, que en una contra rápida en la que con 23-24 los locales buscaron otra vez ponerse a la par en el marcador, impactó con su lanzamiento en la cara del portero visitante.

El OAR choca contra el muro del Sinfín (26-31) Más información

Quedaban tres minutos y veinte segundos y el Puerto Sagunto celebró a lo grande el 23-25 que parecía confirmar su triunfo. No contaba con una nueva resurrección oarista con un gol de Álex Chan y dos paradas de Marín que dieron vida, aunque sin premio, hasta el final.