Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

El OAR vuelve a perder tras un esfuerzo insuficiente frente al Puerto Sagunto (24-25)

Tercera derrota seguida del equipo coruñés, que pese a ir a remolque todo el partido nunca se rindió y tuvo una ocasión para empatar prácticamente sobre la bocina

María Varela
María Varela
21/12/2025 00:27
Diego Martínez, en el partido contra el Puerto Sagunto
Diego Martínez, en el partido contra el Puerto Sagunto
Javier Alborés
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El OAR encadenó la tercera derrota seguida al caer por un solo gol, 24-25, ante el Puerto Sagunto. Pero que uno de los favoritos al ascenso a la Asobal celebrase como lo hizo el triunfo en San Francisco Javier habla de lo que le costó sacar adelante el triunfo ante un equipo coruñés que pese a ir casi siempre a remolque en el marcador nunca tiró la toalla y le exigió hasta el último segundo. De hecho, una parada de Israel Marín inició la contra con la que los locales buscaron el empate, pero el rival replegó bien y evitó casi in extremis que el pase de quaterback, de portería a portería, pudiera ser recibido, evitando que el OAR pudiera arañar un punto. Termina el año, y la primera vuelta, con 18 puntos en el puesto sexto.

El equipo dirigido por Nando González afrontaba el partido con cansancio acumulado porque era el tercero en ocho días mientras que los valencianos llevaban dos semanas sin jugar. No se notó esa diferencia porque la igualdad fue máxima, sobre todo hasta el 10-10. Después el Puerto Sagunto cogió una ligera ventaja que le permitió llegar al descanso por delante en el marcador con un 12-15 con gol prácticamente sobre la bocina.

Segundo tiempo

La distancia se redujo a dos tantos en un segundo tiempo en el que el OAR, lejos de notar esa carga de partidos que llevaban los jugadores en las piernas, aumentó de intensidad tirando también de la profundidad de su banquillo, con todos los efectivos disponibles.

Con el público apretando, el OAR igualó la contienda con un 23-23, ya en la recta final. Pero entonces llegó en el peor momento la exclusión de Álex Malid, que en una contra rápida en la que con 23-24 los locales buscaron otra vez ponerse a la par en el marcador, impactó con su lanzamiento en la cara del portero visitante.

Rubén Sánchez, frente al portero del Sinfín

El OAR choca contra el muro del Sinfín (26-31)

Más información

Quedaban tres minutos y veinte segundos y el Puerto Sagunto celebró a lo grande el 23-25 que parecía confirmar su triunfo. No contaba con una nueva resurrección oarista con un gol de Álex Chan y dos paradas de Marín que dieron vida, aunque sin premio, hasta el final. 

OAR 24 - 25 Puerto Sagunto

OAR (12+12): Mile Mujuskovic, Isra Marín; Diogo Freitas, Alberto Roldán (7), Álex Chan (7), Beltrán Bedia, Gabriel Navarro (2), Juanka Ortiz, Luis Horcajada (2), Diego Martínez (2), Álex Malid, Pepe Mora (2), Luisma de Goya, Álex Conde, Sergio Torío (2) y Gael Blanco. 

Puerto Sagunto (15+10): Juan Ignacio Villarreal; Javier Olivares, Francisco Ruiz, Jakob Pelko (1), Daniel Martínez, Alexandro Pozzer (2), Joaquín Barceló, Arnau Fernández (3), Gonzalo Pérez (1), David García (1), Matheus Novais (2), Alberto Serradilla (6), Nicolás Patricio (4), Adrián Blasco, Martín de Bolaños (5) y Oriol Teixidor. 

Marcador cada 5 minutos: 3-2, 6-6, 9-9, 10-11, 11-12, 12-15 (descanso); 14-17, 16-19, 19-21, 20-22, 23-24 y 24-25. 

Árbitras: Irene Santos y Kalina Andreeva. Expulsaron a Diogo Freitas y excluyeron, Álex Chan, Luis Horcajada y Álex Malid por el OAR y a Jakob Pelko, Alexandro Pozzer, Arnau Fernández y Gonzalo Pérez.

​Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de la División de Honor Plata de balonmano disputado en el pabellón de San Francisco Javier.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Meli, centrocampista del Bergantiños, durante una acción del partido

El Bergantiños derrota al colista y termina el año en playoff (1-0)
Santi Mendoza
Carles Marco en una imagen de archivo

Carles Marco: "El nivel de concentración por momentos no ha sido adecuado"
Raúl Ameneiro
Paul Jorgensen, máximo anotador del Leyma en Cartagena, antes de lanzar un tiro libre

El 1x1 del Leyma Coruña en Cartagena
Chaly Novo
Acción ofensiva de Dídac Cuevas en el partido en Cartagena

La Crónica | El Leyma Coruña suda más de la cuenta ante el colista (80-89)
Chaly Novo