El OAR escala a la cima de su montaña

Gabriel Navarro, en el partido contra el Sinfín Carlota Blanco

El Attica 21 OAR Coruña está en su peor momento de la temporada en cuanto a resultados. Pero a veces conviene echar la vista atrás. Cuando empezó el curso como recién llegado a la División de Honor de Plata, pocos se podían esperar, pese a que la inversión y los fichajes de verano demostraron que el proyecto iba en serio, que su lucha iba a estar en la parte de arriba de la clasificación y que incluso iba a asaltar el liderato. Ahora, después de encajar dos derrotas seguidas por primera vez en las primeras 14 jornadas, los coruñeses son cuartos y reciben al Fertiberia Puerto Sagunto (San Francisco Javier, 19.00 horas), tercero, en un partido que cierra tanto la primera vuelta como el 2025. Cualquiera hubiera firmado con los ojos cerrados esta situación, sobre todo por los diez puntos de margen sobre el descenso. Pero llegados a este punto, el equipo dirigido por Nando González quiere darse despedirse con buen sabor de boca y con un último capricho de un año que ha sido histórico para el club por el ascenso y por el paso hacia adelante en lo deportivo y en lo social.

El conjunto coruñés afrontaba su particular Tourmalet de diciembre con tres partidos en ocho días, los tres de máxima dificultad. Primero a domicilio contra Anaitasuna, ante el que cedió por 38-29; después el miércoles en casa frente al Sinfín, un encuentro aplazo en su día por los compromisos internacionales del portero montenegrino Mile Mijuskovic y el estadounidense Álex Chan y que también perdió por 26-31; y ahora de nuevo vuelve a San Francisco Javier con el cansancio acumulado que supone el tute de los últimos días, pero también con las vacaciones a la vuelta de la esquina, por lo menos a nivel competitivo, ya que la liga no vuelve oficialmente hasta el fin de semana del 17 de enero.

“Será un partido muy complicado para acabar la primera vuelta, frente a uno de los equipos que es claro favorito para el ascenso a la Asobal y que cuenta con una estructura y un presupuesto cien por cien profesional. Tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos sacar algo positivo”, asegura Nando Martínez. “Ellos vienen en buena dinámica, pero nosotros tenemos el factor cancha e intentaremos hacernos fuertes y competir los 60 minutos para sacar algo positivo para cerrar el año”, añade el técnico del equipo coruñés, que contará con toda su plantilla para el duelo.

Un histórico

Mucho más descansado está un Fertiberia Puerto Sagunto que no jugó el pasado fin de semana ya que su partido contra el Benidorm tuvo que ser aplazado por la alerta roja declarada en la zona. Se trata de un club con solera en el balonmano, ya que fue fundador y formó parte de la primera liga nacional disputada en la historia, antesala de la Asobal, a la que sin embargo, tardó en llega. No fue hasta la temporada 2009-10 que logró el ascenso tras quedar campeón de la División de Honor Plata. Debutó en la 2010-11 y se mantuvo hasta la 2020-21, cuando volvió a caer a la segunda categoría. En la 2022-23 consiguió otro ascenso, aunque su aventura solo duró un curso (2023-24) y el pasado lo jugó de nuevo en Plata, acabando en la quinta posición de la tabla.

El equipo valenciano es tercero con 20 puntos, dos más que los coruñeses pese al partido menos con el que cuentan que incluso les podría permitir aspirar al liderato que ya ostentó durante cinco jornadas tras nueve victorias, dos empates y dos derrotas. Uno de esos empates fue precisamente en su último encuentro disputado, que acabó 28-28, casualmente frente al Sinfín cántabro, verdugo del OAR el miércoles. El Zaragoza y el Agustinos Alicante fueron los únicos equipos capaces de ganarle en lo que va de temporada y de hecho ya han pasado más de dos meses, en los que no ha conocido la derrota. Un duro hueso para un OAR que ya sabe lo que es dar la campanada y que no se arruga ante nadie, menos cuando juega en casa.